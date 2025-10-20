1708. Verkehrsunfall zwischen Transporter und Straßenbahn; Transporter flüchtet; eine Person verletzt – Au-Haidhausen

Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 14:30 Uhr, befuhr die Führerin einer Straßenbahn Linie 18/Kurs 25 die Ohlmüllerstraße stadteinwärts. Dort überquerte sie die Kreuzung am Mariahilfplatz.

Zeitgleich befuhr ein weißer Transporter den Fahrstreifen neben der Straßenbahn in gleicher Richtung. Um an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeizufahren, überquerte der weiße Transporter eine Sperrfläche und nutzte den Fahrstreifen der Straßenbahn.

Die Führerin der Straßenbahn konnte nur durch eine Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit dem Transporter verhindern.

Dadurch kam ein 63-jähriger weiblicher Fahrgast zu Sturz und verletzte sich leicht.

Der weiße Transporter entfernte sich im Anschluss ohne anzuhalten stadteinwärts.

Während der Unfallaufnahme kam es zu entsprechenden Beeinträchtigungen des ÖPNV.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Führer machen können werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1709. Einbruch in Einfamilienhaus – Gräfelfing

Im Zeitraum von Samstag, 18.10.2025, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 19.10.2025, 17:35 Uhr, gelangten mehrere Täter durch das Aufschneiden eines Maschendrahtzauns auf ein Grundstück. Dort kletterten sie auf den Balkon des ersten Obergeschosses und brachen die Scheibe der Balkontür ein.

Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, wurde unter anderem ein in der Wand verankerter Tresor mit Schmuck und Edelmetallen herausgebrochen und mitgenommen. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Vor Ort wurden seitens der Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Samstag, 18.10.2025, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 19.10.2025, 17:35 Uhr, im Bereich der Schiffmannstraße, Hans-Cornelius-Straße und Geigerstraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1710. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 53-Jähriger- Altstadt

- siehe Medieninformation vom 16.10.2025, Nr. 1688

Wie bereits berichtet, wurde seit Mittwoch, 15.10.205, 12:15 Uhr, eine 53-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu, vermisst. Sie verließ unbemerkt eine Kanzlei im Münchner Stadtteil Lehel und kehrte nicht zurück.

Am heutigen Tag wurde erneut eine Nachschau an der Wohnadresse der Vermissten veranlasst. Die Polizeiinspektion Füssen konnten dabei die 53-Jährige wohlauf im Beisein ihres Vaters antreffen.

Es ergab sich, dass die Vermisste bereits am Freitag, 17.10.2025 an die Wohnadresse zurückkehrte. Die Polizei wurde auf Grund einer Sprachbarriere nicht darüber in Kenntnis gesetzt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde umgehend gelöscht.

1711. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach organisiertem Callcenterbetrug, sog. Schockanruf – Bogenhausen

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde eine über 80-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München von einer unbekannten Frau angerufen, die behauptete, die Tochter der Seniorin würde an einer schweren Erkrankung leiden. Um die Behandlung der Tochter zahlen zu können, müsste ein fünfstelliger Betrag durch die über 80-Jährige geleistet werden.

Im weiteren Verlauf übergab die über 80-Jährige Schmuck, Bargeld und Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro an der Wohnung an eine weibliche Person.

Kurz nach der Übergabe konnten Zivilkräfte des Polizeipräsidiums München sowohl die Abholerin als auch einen Mann, der als Fahrer fungierte, festgenommen werden. Die übergebenen Wertgegenstände konnten gesichert werden.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-Jährigen mit slowakischer Staatsangehörigkeit und um eine 21-Jährige ebenfalls mit slowakischer Staatsangehörigkeit (beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland). Den beiden konnten zudem noch zwei weitere versuchte Abholungen nachgewiesen werden. Sie wurden aufgrund von gewerbs- und bandenmäßigem Betrug angezeigt.

Beide Tatverdächtige wurden am Samstag, 18.10.2025 einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt und dieser erließ Haftbefehl.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1712. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch – Feldkirchen

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 15:00 Uhr, gelangten zwei zu dem Zeitpunkt unbekannte Täter auf das Gelände eines Einfamilienhauses in Feldkirchen. Dort öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten anschließend das Anwesen.

Eine aufmerksame benachbarte Person nahm die Täter wahr und informierte umgehend den Polizeinotruf 110. Sofort eingesetzte Zivilkräfte der Münchner Polizei konnten bei Eintreffen die zu Fuß fliehenden Täter feststellen. Während ihrer Flucht überquerten die Täter mehrfach die angrenzende Autobahn A94.

Durch die sofort eingeleitete intensive Fahndung konnten zwei Personen durch den Polizeihubschrauber in einem Gebüsch lokalisiert werden. Nach der erneuten fußläufigen Flucht über die Autobahn wurden beide auf einem Standstreifen durch eine eingesetzte Streife festgenommen. Aufgrund des Einsatzes kam es zeitweise zur Sperrung der A94.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen mit australischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München und um einen 20-Jährigen mit deutscher und algerischer Staatsangehörigkeit und ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Die Tatverdächtigen wurden wegen des Einbruchsdiebstahls, Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs angezeigt. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Festnahme der beiden Tatverdächtigen war insbesondere aufgrund des schnellen Eingreifens der aufmerksamen Nachbarn möglich.

Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Jahnstraße, Falkenstraße, Fasanweg, Oberndorfer Straße und Alpenstraße (Feldkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zum Verbleib eines von den Tatverdächtigen benutzten Brecheisens, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1713. Zwei Fälle von politisch motivierter Sachbeschädigung – Altstadt und Isarvorstadt

Fall 1:

Am Freitag, 17.10.2025 zwischen 20:05 Uhr und 20:40 Uhr brachte ein bislang unbekannter Täter eine übelriechende Flüssigkeit an dem Haupteingang einer christlichen Einrichtung in der Altstadt aus. Ein Mitarbeiter bemerkte den Geruch und informierte den Polizeinotruf 110. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass es sich vermutlich um Buttersäure handelt. Durch den Vorfall wurde keine Person verletzt.

Fall 2:

Am Samstag, 19.10.2025 zwischen 17:00 und 19:00 Uhr schüttete ein bislang unbekannter Täter eine Flüssigkeit an den Eingangsbereich einer Einrichtung der Europäischen Union in der Isarvorstadt. Am Sonntag, 20.10.2025 gegen 02:00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einen beißenden Geruch und stellte fest, dass dieser von der ausgebrachten Flüssigkeit herrührt. Er informierte daraufhin den Polizeinotruf 110. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich auch bei dieser Substanz um Buttersäure. Auch hierbei wurde niemand verletzt.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 43 die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitag, 17.10.2025, zwischen 20:05 und 20:40 Uhr, in der Kapellenstraße, Maxburgstraße, Neuhauser Straße (Altstadt) und am Sonntag, 19.10.2025, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Morassistraße, Erhardtstraße, Kohlstraße, und Bob-Van-Benthem-Platz (Isarvorstadt).

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1714. Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle – Aschheim

Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 13:00 Uhr, sollte ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw in der Eichendorffstraße im fließenden Verkehr durch eine Streife der Münchner Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Eine 23-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München befand sich als Beifahrerin ebenfalls im Fahrzeug.

Der 21-Jährige reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Streife und beschleunigte sein Fahrzeug weit über die zugelassene Höchstgeschwindigkeit.

Im Rahmen der Nachfahrt fuhr der 21-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit über die A 99 in Richtung Salzburg bis zur Autobahnabfahrt Feldkirchen und überholte dabei mit schnellen Fahrstreifenwechseln andere Verkehrsteilnehmer von links und rechts und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer.

An einer nach der Abfahrt befindlichen Kreuzung musste der 21-Jährige verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern, woraufhin die eingesetzten Streifen die verkehrsgefährdende Fahrt beenden und den 21-Jährigen festnehmen konnten.

Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass am BMW des 21-Jährigen illegale Änderungen vorgenommen worden waren. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Er wurde unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie verbotenes Kraftfahrzeugrennen angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.