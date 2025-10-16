1684. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Putzbrunn

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 31-Jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Ford Pkw auf der Hohenbrunner Straße in Richtung Hohenbrunn. Er wollte bei der Autobahnauffahrt in Richtung Salzburg nach links abbiegen, um auf die A99 zu gelangen.

Zeitgleich fuhr eine 28-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim mit einem Volvo Pkw auf der Hohenbrunner Straße in Richtung Putzbrunn. Sie wollte ihre Fahrt geradeaus fortsetzen. Als Beifahrer befand sich im Fahrzeug ein 27-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim.

Als der 31-Jährige nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw.

Durch den Zusammenstoß wurden der 31-Jährige, die 28-Jährige und der 27-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst jeweils ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es vor Ort für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1685. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Obermenzing

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Böcksteiner Straße geradeaus in Richtung Pasing.

Zeitgleich fuhr ein 52-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Mallnitzer Straße geradeaus in Richtung Agnes-Bernauer-Straße.

An der Kreuzung Böcksteiner Straße und Mallnitzer Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Der Mercedes des 22-Jährigen prallte dabei zusätzlich gegen einen ordnungsgemäß geparkten Seat Pkw.

Durch den Zusammenstoß wurde der 52-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige wurde nicht verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es für ca. eineinhalb Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1686. Größerer Polizeieinsatz aufgrund Bedrohungssituation – Neuhausen

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 23:45 Uhr, setzte eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München über die 110 einen Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München ab und gab an, von ihrem 35-jährigen Ehemann mit einem Messer bedroht worden zu sein.

Sofort begaben sich mehr als zehn Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit im Stadtteil Neuhausen.

Vor Ort öffnete ein unbeteiligter Gast der 33-Jährigen und des 35-Jährigen den Beamten die Wohnungstür, woraufhin der 35-Jährige festgenommen und gefesselt werden konnte.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zum Streit zwischen dem 35-Jährigen und der 33-Jährigen gekommen war, woraufhin der 35-Jährige die 33-Jährige mit einem Messer bedrohte.

Der 35-Jährige verließ nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die gemeinsame Wohnung.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Gegen den 35-Jährigen wird aufgrund von Bedrohung ermittelt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1687. Versuchte schwere Brandstiftung – Schwanthalerhöhe

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 19:50 Uhr, befanden sich ein 36-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München und seine Ehefrau in einer Wohnung. Der 36-Jährige öffnete das bodentiefe Fenster, um Frischluft hereinzulassen.

Kurz danach warf ein bislang unbekannter Täter einen brennenden Feuerwerkskörper durch das Fenster in die Wohnung. Der 36-Jährige konnte den Feuerwerkskörper löschen, bevor Gegenstände in der Wohnung Feuer fingen. Anschließend verständigte er den Polizeinotruf 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter im Nahbereich brachte keine neuen Erkenntnisse.

Durch den Feuerwerkskörper entstand in der Wohnung ein geringer Sachschaden. Der Feuerwerkskörper war jedoch geeignet die Wohnung in Brand zu setzen.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Philipp-Loewenfeld-Straße und Arnulfsteg (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1688. Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 53-Jährigen – Altstadt

Seit Mittwoch, 15.10.2025, 12:15 Uhr, wird eine 53-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu vermisst. Die 53-Jährige befand sich zuletzt mit ihrem Vater auf der Maximilianstraße (Altstadt) in München. Bei einem unbeobachteten Moment entfernte sie sich von der Örtlichkeit.

Sie ist schwerbehindert und auf Medikamente angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung der Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und der Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/092336/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Beschreibung:

Weiblich, 1,65 m groß, kräftige Statur, schwarze Haare.

Bekleidung:

Hellblaue Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, braunes Kopftuch.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.