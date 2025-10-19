1700. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 12-Jährigen – Forstenried

- siehe Medieninformation vom 17.10.2025, Nr. 1699

Wie bereits berichtet, wurde seit Freitag, 17.10.2025, gegen 16:30 Uhr, eine 12-Jährige aus München vermisst.

Die 12-Jährige konnte zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde entsprechend gelöscht.

1701. Verkehrsunfall zwischen vier Pkw nach illegalem Kfz-Rennen; zwei Personen verletzt – Schwabing-Freimann

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 23:30 Uhr befuhren ein 19-Jähriger mit einem Audi-Pkw, ein 21-Jähriger mit einem Audi-Pkw, sowie eine 57-Jährige mit einem Toyota-Pkw (alle deutsche Staatsangehörige und mit Wohnsitz in München) die Schenkendorfstraße (Mittlerer Ring) in Richtung Olympiapark.

Als der 19-Jährige auf Höhe der Autobahn A9 die Fahrspur wechselte, um den Pkw des 21-Jährigen zu überholen, kollidierte er mit dem Heck des Pkw der 57-Jährigen.

Hierbei wurde der Pkw der 57-Jährigen über den Grünstreifen und in den Gegenverkehr geschleudert, wo ein 39-Jähriger deutscher Staatsangehöriger, mit Wohnsitz in München, mit seinem Opel-Pkw frontal mit dem Pkw der 57-Jährigen kollidierte. Anschließend wurde der Pkw der 57-Jährigen wieder zurückgeschleudert und blieb auf dem Grünstreifen stehen.

Die 57-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste mittels technischen Geräts durch die Feuerwehr befreit werden.

Nach ersten Erkenntnissen ging dem Unfall ein illegales Kraftfahrzeugrennen zwischen dem 19-Jährigen und dem 21-Jährigen voraus.

Ein weiteres bislang unbekanntes Fahrzeug war an dem vermutlichen illegalen Kraftfahrzeugrennen beteiligt, entfernte sich jedoch unmittelbar nach dem Unfall von der Unfallörtlichkeit.

Die 57-Jährige wurde schwer verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begibt sich selbst in ärztliche Behandlung.

Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Wert geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum vorab stattgefundenen illegalen Kraftfahrzeugrennen machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.