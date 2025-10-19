1699. Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 12-Jährigen – Forstenried

Seit Freitag, 17.10.2025, 16:30 Uhr, wird eine 12-Jährige mit Wohnsitz in München vermisst. Die 12-Jährige befand sich zuletzt mit ihrer Familie im Bereich des U-Bahnhofs Forstenrieder Allee in München. Bei einem unbeobachteten Moment entfernte sie sich von der Örtlichkeit.

Aufgrund einer Schwerbehinderung (Down-Syndrom) ist sie körperlich und geistig eingeschränkt. Daher ist sie von der Entwicklung deutlich jünger und spricht nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung der Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und der Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/092427/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Beschreibung:

Weiblich, 1,40 m groß, normale Statur, dunkelblonde schulterlange Haar (zum Zopf gebunden).

Bekleidung:

Grauer Pulli, blaue Hose mit weißen Punkten, Brille, hat eine Puppe mit dabei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.