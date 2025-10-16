SPIEGELAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Mittwoch (15.10.2025) konnten zwei leblose Personen bei einem Brand in einem Wohnhaus aufgefunden werden. Beide waren bereits verstorben. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Heute (16.10.2025) konnten Ermittler der Kripo Passau das Wohnhaus betreten und den Brandort begehen. Den bislang vorliegenden Erkenntnissen nach entstand der Brand wohl im Bereich des Treppenhauses. Hinweise auf die Anwesenheit oder Beteiligung Dritter liegen nicht vor.

Veröffentlicht am 16.10.2025, 13.15 Uhr