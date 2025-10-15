SPIEGELAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Mittwochvormittag (15.10.2025) wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aufgrund einer Rauchentwicklung zu einem Wohnhaus gerufen.

Mitarbeiter eines Pflegedienstes bemerkten gegen 09.30 Uhr Rauch, der bereits im ganzen Haus verbreitet war. Zwei leblose Personen konnten von Einsatzkräften geborgen werden. Beide waren bereits verstorben. Den derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach handelt es sich mutmaßlich um ein Ehepaar im Alter von 83 Jahren, die das Haus bewohnten. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu den Todesumständen übernommen, dazu kann bislang keine Aussage getroffen werden. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind weiterhin vor Ort.

Veröffentlicht am 15.10.2025, 11.10 Uhr