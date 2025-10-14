1670. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Ottobrunn

Am Montag, 13.10.2025, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 90-jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Audi Pkw auf der Robert-Koch-Straße in Richtung Riemerling. An der Kreuzung zur Rosenheimer Landstraße wollte er geradeaus weiterfahren.

Zeitgleich fuhr eine 35-jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel Pkw die Rosenheimer Landstraße geradeaus in Richtung Brunnthal. Für sie galt an der Kreuzung zur Robert-Koch-Straße die grüne Ampel.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 90-jährigen Audi-Fahrer und der 35-jährigen Opel-Fahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde die 35-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 90-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme vor Ort kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1671. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Kraftrades – Milbertshofen

Am Montag, 13.10.2025, gegen 16:00 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung im Rahmen ihrer Streife auf der Piccoloministraße eine männliche Person auf einem Explorer Kleinkraftrad fest, der ohne Helm auf der Straße fuhr.

Daraufhin unterzogen die Beamten diesen einer Kontrolle. Es handelte sich hierbei um einen 14-jährigen mit georgischer Staatsangehörigkeit.

Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 14-Jährige nicht der rechtmäßige Besitzer des Kleinkraftrades ist und dass dieses gestohlen wurde.

Das Kleinkraftrad wurde daraufhin sichergestellt.

Der 14-jährige Fahrzeugführer wurde wegen Diebstahls und des unbefugten Gebrauchs eines Kraftrades angezeigt. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige seiner Mutter übergeben.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1672. Organisierter Callcenterbetrug; falscher Krankenhausmitarbeiter –

Berg am Laim

Am Montag, 13.10.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München von einer bislang unbekannten Täterin angerufen, die sich als Mitarbeiterin in einem Krankenhaus ausgab. Sie behauptete, die Schwester der 80-Jährigen leide an Krebs und müsse notoperiert werden. Hierfür würden Kosten im sechsstelligen Bereich anfallen.

Die über 80-Jährige vereinbarte mit der unbekannten Täterin eine Geldsumme im mittleren fünfstelligen Bereich und übergab die Geldsumme sowie Schmuck an ihrer Wohnadresse einer unbekannten Frau, die als Abholerin fungierte.

Im weiteren Verlauf sprach sie mit ihrer Tochter und erstattete schließlich bei der Polizeiinspektion 24 (Perlach) eine Strafanzeige.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40–50 Jahre, kräftige Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare zum Zopf gebunden, sprach akzentfreies Deutsch; weiße, knielange Jacke, trug eine Lederhandtasche und eine weiße Schachtel mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum zwischen 13:00 und 15:00 Uhr im Bereich der Halserspitzstraße, Else-Rosenfeld-Straße und der Josephsburgstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1673. Augenscheinlich leblose Person in einem Bach; Zeugenaufruf – Lehel

-siehe Medieninformation vom 12.10.2025, Nr. 1660

Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, 10.10.2025, gegen 22:20 Uhr, eine Streife im Bereich der Von-der-Tann-Straße durch einen Passanten angesprochen, der eine augenscheinlich leblose Person im Brunnen vor dem Prinz-Carl-Palais festgestellt hatte.

Die hinzugezogenen Strömungsretter der Feuerwehr konnten die Person aus dem Wasser ziehen. Anschließend wurde der 53-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus transportiert. Sein Zustand ist nach wie vor kritisch.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass zu dieser Zeit mehrere Veranstaltungen in der Residenz stattfanden, weshalb die Münchner Kriminalpolizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit geht.

Die weitere Sachbearbeitung wird durch das Kommissariat 13 übernommen.

Der 53-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Männlich, südeuropäisches Aussehen, schwarz-grau melierte Kurzhaarfrisur, Drei-Tage-Bart. Er trug an diesem Tag eine blaue Stoffhose mit braunem Ledergürtel, ein weiß-blau gestreiftes Hemd, eine Woolrich Wendejacke und braune Ledersegelschuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitag, 10.10.2025, zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr im Bereich der Residenz in München, dem Hofgarten, der Hofgartenstraße sowie dem Franz-Josef-Strauß-Ring (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1674. Mehrere Einbrüche in gastronomische Betriebe – Altstadt/Lehel und Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt

In der Nacht von Sonntag, 12.10.2025, 19.30 Uhr, bis Montag, 13.10.2025, 11:00 Uhr, wurden im Bereich der Müllerstraße, Steinsdorfstraße und Hans-Sachs-Straße drei unterschiedliche gastronomische Betriebe angegangen.

Der oder die bislang unbekannten Täter drangen jeweils gewaltsam in die gastronomischen Betriebe ein und durchsuchten diese nach Bargeld. Es wurden jeweils mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt und das aufgefundene Bargeld entwendet.

Unter Mitnahme der Tatbeute flüchteten der oder die bislang unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Nachdem die Einbrüche bemerkt wurden, kam die Polizei hinzu. Vor Ort wurden jeweils umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Beuteschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Kommissariat 52 hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Müllerstraße, Holzstraße, Hans-Sachs-Straße, Angertorstraße und Pestalozzistraße (Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt) und

Steinsdorfstraße, Liebherrstraße, Zweibrückenstraße und Erhardtstraße (Altstadt/Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1675. Terminhinweis: „Coffee with a Cop“

Die Polizeiinspektion 45 (Pasing) bietet amMittwoch, 15.10.2025, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr, am Pasinger Bahnhofsvorplatz, im Rahmen des Formates „Coffee with a Cop“, an, mit der Polizei bei einem kostenlosen Kaffee ins Gespräch zu kommen und über aktuelle Themen zu sprechen.

Bei dem kostenlosen Kaffeeangebot aus einem Baristamobil können unter anderen auch über die Themen Sicherheit am Pasinger Bahnhof, die Wohnungseinbruchskriminalität, Callcenter- und Internetbetrugsmaschen Gespräche geführt werden.

Darüber hinaus wird von 13.00 Uhr – 16.30 Uhr eine Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums München vor Ort sein und über die Möglichkeiten im Polizeiberuf informieren.

Für Kinder, Jugendliche sowie Interessierte wird ein Polizeimotorrad für Erinnerungsfotos und zur Besichtigung angeboten.