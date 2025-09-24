München / Den Haag - Das Dezernat 54, Cybercrime, des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) hat mit der unter der justiziellen Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB), geführten internationalen Operation „OP Stream“ den Europol Excellence Award in Innovation in der Kategorie „Innovative Operation“ erhalten. Die Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen, bei denen Innovation, behördenübergreifende Zusammenarbeit und zukunftsorientierte Strategien die europäische Strafverfolgung maßgeblich voranbringen.
Hintergrund der Auszeichnung
Die Europol Excellence Awards in Innovation zeichnen seit mehreren Jahren besonders innovative Projekte und Operationen aus, die das Potenzial haben, die Effizienz der polizeilichen Arbeit zu steigern und die Kooperation über Grenzen hinweg zu stärken. Mit dem Preis werden nicht nur technische Neuerungen, sondern auch Organisations- und Verfahrensinnovationen anerkannt, die evidenzbasiert und zugleich verantwortungsvoll umgesetzt werden.
Der Preis wurde der Operation „OP Stream“ zuerkannt, weil sie ein exzellentes Beispiel dafür ist, wie moderne technologische Verfahren und internationale Vernetzung kombiniert werden, um grenzüberschreitende Kriminalität wirksam zu bekämpfen.
Die Operation „OP Stream“ – ein Überblick
- Die Ermittlungen richteten sich gegen die Darknet-Plattform „KidFlix“, auf welcher schwerste Formen des Kindesmissbrauchs als Video-Streaming-Angebot bereitgestellt wurden.
- In Zusammenarbeit mit internationalen Behörden – unter Beteiligung der Niederlande, der Schweiz und zahlreicher weiterer Staaten – wurden mittels neuester Methoden Täter identifiziert, Verdächtige festgenommen und Server beschlagnahmt.
- Im Mittelpunkt stand die konsequente Nachverfolgung von Kryptowährungstransaktionen, selbst unter Nutzung von Mixing-Diensten und anderen Anonymisierungsverfahren
- Europol übernahm auf Bitte des BLKA die weltweite Koordination der Operation, unterstützte mit Datenanalysen und leitete die Identifizierung betroffener Opfer im internationalen Kontext ein.
- Der Einsatz umfasste Durchsuchungen in 38 Staaten, 96 Objekte in Deutschland sowie über 1.393 Identifizierte Tatverdächtige weltweit.
- Die Operation wurde unter dem Aktionsnamen „OP Stream“ geführt, initiiert vom BLKA und dem Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg.
Weitere Informationen entnehmen Sie aus der Pressemeldung des Bayerischen Landeskriminalamtes vom 2. April 2025:
Die Bayerische Polizei - Internationaler Schlag gegen Darknet-Plattform „KidFlix“
Bedeutung der Auszeichnung für Bayern und Europa
Mit dieser Auszeichnung wird das BLKA als eine der führenden Polizeibehörden Europas im Bereich digitaler Ermittlungsmethoden und grenzüberschreitender Kooperation anerkannt. Die Preisverleihung setzt ein starkes Signal:
- Innovationskraft: Die Verbindung moderner Kryptowährungsermittlungen und Datenanalysetechniken mit klassischen Ermittlungsansätzen demonstriert, wie Polizei und Justiz sich technologisch weiterentwickeln können.
- Multilaterale Kooperation: Operationen wie OP Stream zeigen, dass nur durch enge Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten, Justiz- und Polizeibehörden eine wirksame Reaktion auf komplexe internationale Kriminalität möglich ist.
- Opferschutz & Ethik: Die frühzeitige Identifikation und der Schutz von betroffenen Kindern war eine zentrale Komponente der Ermittlungsstrategie.
- Vorbildcharakter: Der Erfolg von OP Stream dient als Blaupause für andere Länder und Behörden, die ähnliche Herausforderungen bei der Verfolgung digitaler Kriminalität bewältigen wollen.
Auch in Bayern wird der Gewinn als großer Erfolg gewertet: Die Auszeichnung stärkt das Ansehen des Bayerischen Landeskriminalamt im nationalen und internationalen Kontext und unterstreicht den Forschungs- und Entwicklungsanspruch der Behörde.
Zitat von Herrn Polizeipräsident Radmacher, Bayerisches Landeskriminalamt
„Mit dem Gewinn des 1. Preises bei den Europol Excellence Awards in Innovation sehe ich unseren Einsatz und Erfolg in der OP Stream bestätigt. Diese Auszeichnung unterstreicht, wie wichtig es ist, technisch führend zu sein, internationale Kooperation zu leben und Opfer konsequent zu schützen.
Für uns ist klar: Innovation ist unerlässlich, um Kriminalität im digitalen Raum wirkungsvoll zu begegnen.“
Ausblick
Nach diesem Erfolg wird sich das Bayerische Landeskriminalamt weiter engagieren, seine Methoden weiterzuentwickeln und Wissen zu teilen. Der Austausch mit anderen Polizeibehörden und die Integration neuer Technologien in die Ermittlungsarbeit bleiben zentrale Aufgabe. Die Europol Excellence Awards sollen auch künftig als Plattform dienen, um Best-Practice-Beispiele sichtbar zu machen und die europäische Polizeigemeinschaft zu inspirieren.