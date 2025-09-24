München / Den Haag - Das Dezernat 54, Cybercrime, des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) hat mit der unter der justiziellen Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB), geführten internationalen Operation „OP Stream“ den Europol Excellence Award in Innovation in der Kategorie „Innovative Operation“ erhalten. Die Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen, bei denen Innovation, behördenübergreifende Zusammenarbeit und zukunftsorientierte Strategien die europäische Strafverfolgung maßgeblich voranbringen.

Hintergrund der Auszeichnung

Die Europol Excellence Awards in Innovation zeichnen seit mehreren Jahren besonders innovative Projekte und Operationen aus, die das Potenzial haben, die Effizienz der polizeilichen Arbeit zu steigern und die Kooperation über Grenzen hinweg zu stärken. Mit dem Preis werden nicht nur technische Neuerungen, sondern auch Organisations- und Verfahrensinnovationen anerkannt, die evidenzbasiert und zugleich verantwortungsvoll umgesetzt werden.

Der Preis wurde der Operation „OP Stream“ zuerkannt, weil sie ein exzellentes Beispiel dafür ist, wie moderne technologische Verfahren und internationale Vernetzung kombiniert werden, um grenzüberschreitende Kriminalität wirksam zu bekämpfen.