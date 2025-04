Am 11. März 2025 wurde der Server, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt ca. 72.000 Videos befanden, mit Unterstützung der niederländischen Behörden beschlagnahmt. Die Webseite ist nunmehr mit einem Beschlagnahmebanner versehen.

Auf Ersuchen des BLKA übernahm Europol die weltweite Koordination der Operation und beteiligte sich durch Datenanalysen unmittelbar an den erfolgreichen Ermittlungen. Neben dem Bundeskriminalamt auf nationaler Ebene initiierte Europol international die Identifizierung von Opfern und hatte so einen wichtigen Anteil an der erfolgreichen Durchführung dieser bedeutenden Maßnahme zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

In Bayern wurden im Rahmen eines gemeinsamen Action Days am 10. März 2025 neun Durchsuchungen bei neun Tatverdächtigen durchgeführt. Diese fanden in Augsburg, München, Nürnberg und in den Landkreisen Landsberg am Lech, Regen, Rosenheim, Oberallgäu, und Neumarkt i. d. Opf. statt. Insgesamt hatten im gesamten Ermittlungskomplex zwölf Tatverdächtige ihren Wohnsitz in Bayern.

In Deutschland fanden in 13 Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen) 96 Durchsuchungen statt. Insgesamt wird hier gegen 103 Tatverdächtige ermittelt.

Von 10. bis 23. März 2025 beteiligten sich insgesamt 38 Staaten (Deutschland, Albanien, Georgien, Kanada, Kolumbien, Australien, Neuseeland, Serbien, USA, Vereinigtes Königreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern, Island, Norwegen und Schweiz) an der konzertierten Operation zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet, die den Aktionsnamen „OP Stream“ führt. Die Initiative und Vorbereitung des Einsatzes übernahmen das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornographie und sexuellem Missbrauch im Internet bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und das Bayerische Landeskriminalamt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden eine Vielzahl von elektronischen Datenträgern, Mobiltelefonen und PCs sichergestellt.

Die Ermittlungen im Gesamtkomplex dauern an, da insbesondere die Betreiber der Plattform bislang nicht identifiziert werden konnten.