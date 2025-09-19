NEUREICHENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am gestrigen Donnerstag (18.09.2025) gegen 10.30 Uhr kam es zum Brand einer Scheune in der Lackerau.

Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte nur teilweise verhindert werden, der Dachstuhl geriet ebenfalls in Brand. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten der Feuerwehr dauerten noch bis circa 20.00 Uhr an.

Die leicht verletzte Anwohnerin konnte das Krankenhaus bereits heute (19.09.2025) wieder verlassen.

Die Ermittlungen werden von der Polizeistation Waldkirchen unter Einbindung des Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt. Der derzeitige Sachschaden kann auf einen niedrigen 6-stelligen Eurobetrag geschätzt werden. Zur Brandursache liegen derzeit Hinweise auf einen technischen Defekt vor. Hinweise auf eine Brandlegung gibt es zum aktuellen Ermittlungsstand nicht.

Veröffentlicht: 19.09.2025, 12.50 Uhr