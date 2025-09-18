NEUREICHENAU, LACKENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am späten Vormittag des 18.09.2025 kam es zum Brand einer Scheune in Lackerau. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauern an.

Der Eigentümer selbst bemerkte den Brand gegen 10.30 Uhr und informierte die Integrierte Leitstelle. Die Scheune, in der unter anderem eine Hackschnitzelanlage untergebracht sowie diverse landwirtschaftliche Geräte gelagert waren, brannte wohl vollständig aus. Derzeit wird versucht, ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Die Löscharbeiten dauern an.

Eine Anwohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Genauso ist die Brandursache derzeit noch unklar. Die Polizeistation Waldkirchen ist vor Ort.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 18.09.2025, 12.00 Uhr