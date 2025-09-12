NEUHAUS AM INN, LKR. PASSAU. In der heutigen Nacht (12.09.2025) kam es gegen 01.40 Uhr zum Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - PP Niederbayern: Brand eines Mehrfamilienhauses in Neuhaus am Inn

Die Löscharbeiten konnten gegen 05.00 Uhr beendet werden. Der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt. Alle Wohnungen im Gebäude sind derzeit nicht bewohnbar. Die Gemeinde kümmerte sich vor Ort um alternative Unterkünfte der betroffenen Bewohner. Personen wurden aufgrund des Brandes nicht verletzt.

Die Ermittlungen zum Brandfall führt die Polizeiinspektion Passau unter Einbindung des Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Passau. Zum jetzigen Stand kann der Sachschaden auf circa 250.000 Euro geschätzt werden. Derzeit liegen Hinweise vor, dass ein technischer Defekt die Ursache des Brandes war. Hinweise auf eine Brandlegung gibt es aktuell nicht.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 12.09.2025, 12.45 Uhr