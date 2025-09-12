NEUHAUS AM INN. LKR. PASSAU. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am 12.09.2025, gegen 01:40 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand, wodurch ein geschätzter Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich entstand.

Zum Zeitpunkt der Brandentdeckung befanden sich acht Bewohner im Objekt, die alle unverletzt durch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bundespolizei aus dem Anwesen verbracht werden konnten.

Aktuell dauern die Löscharbeiten im Bereich es Dachgeschosses noch an, die durch eine vorhandene PV-Anlage erschwert werden, weswegen diese demontiert wird.

Die Brandbekämpfung wird durch Angehörige von acht Feuerwehren der umliegenden Gemeinden geleistet.

