ALTDORF, LKR. LANDSHUT. Am gestrigen Donnerstag (11.09.2025) wurde ein 20-Jähriger wohl Opfer eines Überfalles am Eingang einer Bankfiliale in der Dekan-Wagner-Straße. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach einem bestimmten Zeugen.

Der 20-Jährige soll gegen 09.45 Uhr von einem bislang unbekannten Mann vor Betreten der Bank unvermittelt angegriffen worden sein. Dieser habe ihm die mitgeführte Tasche mit Bargeld entrissen und sich danach zu Fuß entfernt. Der Tatverdächtige war komplett schwarz gekleidet, trug eine weiße FFP2-Maske, war zwischen 160 und 170 cm groß und hatte eine schlanke Statur.

Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen zum Raubdelikt übernommen. Kurz nach der Tat soll ein älterer Mann den Geschädigten am Tatort angesprochen und mit ihm geredet haben. Der ältere Herr sei mit einer Mercedes A-Klasse unterwegs gewesen. Mehr Hinweise zu dem wichtigen Zeugen der Tat liegen derzeit nicht vor. Wir bitten den bislang unbekannten männlichen Zeugen sich unter der 0871/9252-0 zu melden. Personen, sie sachdienliche Hinweise zum unbekannten Zeugen geben können, werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

