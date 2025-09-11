ALTDORF, LKR. LANDSHUT. Am Donnerstagvormittag (11.09.2025) wurde die Polizei zu einem Einsatz nach Altdorf gerufen, nachdem ein 20-Jähriger wohl von einem bislang unbekannten Mann überfallen wurde. Der mutmaßlicher Täter konnte sich zu Fuß entfernen.

Gegen 9.45 Uhr wollte ein 20-Jähriger gerade eine Bankfiliale betreten, als ein bislang unbekannter Mann ihn unvermittelt angegriffen und ihm die mitgeführte Tasche entrissen haben soll. Der Tatverdächtige entfernte sich mitsamt der Tasche, in der sich unter anderem Bargeld befand zu Fuß. Der Mann war wohl schwarz gekleidet und maskiert. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen, diese dauern an.

Zeugenaufruf

Personen, die den Vorfall in Altdorf in der Dekan-Wagner-Straße beobachtet haben, oder Hinweise zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Landshut unter der 0871/9252-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 11.09.2025, 10.48 Uhr