SÜDLICHES OBERBAYERN. Wenn in wenigen Tagen in Bayern am 16. September wieder die Schule beginnt, werden auch Tausende von Erstklässlern ihren ersten Schultag antreten. Die Polizei im südlichen Oberbayern wird dann die Schulwege verstärkt überwachen und in den ersten Wochen Schwerpunktkontrollen durchführen. Alle Verkehrsteilnehmer sind deshalb gefordert, die Verkehrsregeln einzuhalten, besonders vorsichtig zu fahren und Kindern gegenüber besondere Rücksichtnahme zu zeigen!

Bei der Zahl der Schulwegunfälle konnte im letzten Jahr zwar eine positive Tendenz festgestellt werden – 2024: 58 Schulwegunfälle, Rückgang um 7 Unfälle bzw. 10,8 % im Vergleich zum Jahr 2023 – die Anzahl der dabei verletzten Kinder verharrt mit 64 aber auf dem Niveau der Vorjahre. Glücklicherweise wurden die allermeisten Unfallopfer nur leicht verletzt und seit Jahren kam kein Kind mehr bei einem Schulwegunfall ums Leben.

Die Polizei im südlichen Oberbayern wird auch heuer – insbesondere zu Beginn des neuen Schuljahres und in den Wochen danach – intensiv Kontrollen auf den Schulwegen und rund um die Schulen selbst durchführen, damit die Zahl der Schulwegunfälle weiter sinkt. Dies ist eine Aufgabe Vieler. Neben der Polizei sind hier alle Verkehrsteilnehmer, Eltern, Schulen und auch Sicherheitsbehörden gefordert, gerade die Kleinsten zu unterstützen, sicher zur Schule und sicher nach Hause zu gelangen!

Die Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führen deshalb in den kommenden Tagen und Wochen Schulweg- und Schwerpunktkontrollen durch und werden dabei vor allem im Bereich von Schulen, Kindergärten und stark frequentierten Schulwegen kontrollieren. Neben der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wird dabei ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Kinder in Fahrzeugen, also die Kindersitz- und Gurtanlegepflicht gerichtet.

An alle Verkehrsteilnehmer appellieren wir, gerade zu Beginn des Schuljahres besondere Rücksicht zu nehmen und jederzeit mit einem unerwarteten Verhalten der Kinder zu rechnen!

Fahren Sie nie zu schnell und seien Sie besonders an Schulwegen, in Wohngebieten und an Haltestellen rund um Schulen und Kindergärten besonders wachsam!

Beachten Sie die speziellen Regelungen für Autofahrer an Schulbushaltestellen! Bei eingeschaltetem Warnblinklicht darf der Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit überholt werden. Das gilt auch für den Gegenverkehr.

Achten sie auf die freiwilligen Schulweghelfer, die den Kindern ein sicheres Überqueren der Straßen ermöglichen!

Seien Sie als Eltern ein gutes Vorbild, verwenden Sie den Sicherheitsgurt, wenn notwendig einen Kindersitz, und sorgen Sie für eine geeignete Sicherung der Kinder!

Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“

https://www.sicherzurschule.de/home/