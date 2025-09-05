1392. Einbruch in gastronomischen Betrieb – Neuhausen

Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 01:25 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Hintertür zu einem gastronomischen Betrieb in Neuhausen. In dem Gebäude öffnete er ebenfalls gewaltsam eine Geldkassette sowie einen Tresor.

Der unbekannte Täter entwendete insgesamt einen vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend entfernte er sich aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.

Am nächsten Vormittag gegen 10:20 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Einbruch und informierte den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich; Bekleidung: Basecap, Jacke mit Aufschrift „Produced by Kodak Polychrome“, Hose, Schuhe und Handschuhe, Gesichtsbedeckung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Johann-von-Werth-Straße, Lachnerstraße, Aldringenstraße und Nymphenburger Straße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1393. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach mehreren Trickdiebstählen – Landkreis München

-siehe Medieninformation vom 29.07.2025, Nr. 1193

Wie bereits berichtet begingen zwei bis dato unbekannte Täterinnen am Montag, 28.07.2025, einen Trickdiebstahl bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München. Dabei hatte die Seniorin zuvor auf eine Zeitungsannonce hin einen Reinigungsdienst zu sich nach Hause bestellt. Die zwei angeblichen Reinigungskräfte entwendeten im Zuge ihrer Tätigkeit Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Daraufhin hatte das Kriminalfachdezernat 5 die weiteren Ermittlungen übernommen

Im Rahmen dessen konnte das Kommissariat 53 im Zeitraum vom 25.10.2024, 14:00 Uhr, bis zum 03.09.2025, 13:00 Uhr, acht Fälle des Trickdiebstahls mit demselben „modus operandi“ ermitteln. Die vorangegangenen Fälle fanden im Stadtgebiet München, Landkreis München sowie Landkreis Ebersberg statt, wobei die Tatverdächtigen durchweg bei Seniorinnen Reinigungsarbeiten durchführten, währenddessen sie Wertgegenstände, insbesondere Schmuck und Bargeld, entwendeten.

Am Mittwoch, 03.09.2025, wurde bekannt, dass im Landkreis Starnberg gegen 10:00 Uhr unbekannte Täterinnen zum Putzen bei einer über 80-Jährigen anwesend waren. Im Nachgang des vereinbarten Termins konnten die beiden in einem Pkw, gefahren durch einen ebenfalls Tatverdächtigen, von Polizeikräften angehalten werden.

Im Fahrzeug konnten diverse Schmuckstücke aufgefunden und sichergestellt werden.

Die drei Tatverdächtigen, eine 17- und eine 47-Jährige sowie ein 47-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz in München, wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen.

Durchsuchungsmaßnahmen an den Wohnanschriften konnten zur Auffindung und Sicherstellung weiterer Beweismittel führen.

Eine Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehl gegen alle drei Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen führt weiterhin das Kommissariat 53.

1394. Einbruch in Kiosk – Au

Im Zeitraum von Mittwoch, 03.09.2025, gegen 23:30 Uhr, bis Donnerstag, 04.09.2025, gegen 09:15 Uhr, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam die Tür zu einem Kiosk. Dort wurden Bargeld, Tabakerzeugnisse sowie Alkohol im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Der oder die unbekannten Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 09:15 Uhr, bemerkten ein Mitarbeiter den Einbruch und verständigte den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Boosstraße, Entenbachstraße, Falkenstraße und Albanistraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1395. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 05.09.2025, gegen 03:10 Uhr, konnte eine zivile Streifenbesatzung eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Schwanthaler Straße beobachten.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten eine 35-Jährige mit sudanesischer Staatsangehörigkeit und ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg einem 36-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München dessen Rucksack gewaltsam zu entwenden. Dabei wurde der 36-Jährige von den beiden Tatverdächtigen festgehalten und geschlagen.

Durch das Eingreifen der Polizeibeamten konnte ein Raub der Tasche verhindert und die beiden Tatverdächten festgenommen werden.

Der 36-Jährige wurde bei dem versuchten Raub leicht verletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 35-Jährige und der 33-Jährige wieder entlassen. Beide wurden wegen eines Raubdeliktes angezeigt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1396. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte; Festnahme eines Tatverdächtigen durch Polizeibeamte des PP Oberbayern Süd – Sauerlach

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 15:00 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München von mehreren bislang unbekannten Tätern mehrfach angerufen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Er befragte sie aufgrund eines angeblichen zurückliegenden Einbruchs in Wohnortnähe, nach Wertgegenständen. Zudem gab er an, dass diese Täter bereits bei der über 80-Jährigen im Wohnanwesen gewesen wären und dort Spuren an Wertgegenständen hinterlassen hätten, welche nun gesichert werden müssten.

Daraufhin wurde sie angewiesen, einen Schmuck und Bargeld in einer Tüte vor das Haus zu legen. Eine unbekannte Person holte die Tüte dann ab. Der Betrug wurde noch am selben Abend erkannt und die Polizei verständigt.

Durch umfangreiche Ermittlungen wurde der Polizei bekannt, dass am Montag, 01.09.2025, gegen 17:00 Uhr, eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen von einem bislang unbekannten Täter angerufen wurde, der sich ihr gegenüber als Polizeibeamter ausgab. Unter der Legende, dass in ihrer Wohnortnähe eingebrochen wurde, sollten zur Sicherung ihre Wertgegenstände von Polizeibeamten abgeholt werden. Die Frau legte daraufhin Wertsachen vor ihre Tür, welche abgeholt werden sollten. Der bis dahin unbekannte Abholer konnte durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd vor Ort festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 20-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige auch für die Abholung im vorgenannten Fall verantwortlich ist.

Die Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei.

1397. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Berg am Laim

Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 22:50 Uhr, befand sich eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München am S-Bahnhof Leuchtenbergring auf einem Bahnsteig, als eine Gruppe von drei Personen auf sie zukam.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entriss eine männliche Person aus der Gruppe die Handtasche der 17-Jährigen. Alle drei Personen konnten zunächst flüchten. Zwei Personen aus der Gruppe konnten kurz darauf durch die vorher verständigte Polizei von festgenommen werden.

Es handelte sich hierbei um einen 19-Jährigen und einen 17-Jährigen, beide mit Wohnsitz in München. Wenige Zeit später konnte auch noch die dritte Person festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um eine 17-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Die Tätergruppierung wurde zu einer Dienststelle gebracht und von dort nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 21.