1191. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw; 2 Personen verletzt - Bogenhausen

Am Dienstag, den 29.07.2025, gegen 11:45 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Honda Pkw die Prinzregentenstraße stadteinwärts. Zeitgleich befuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München die Prinzregentenstraße mit einem Mercedes Taxi stadtauswärts.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der 40-Jährige auf Höhe der Hausnummer 111 einen vorausfahrenden Pkw über den rechts verlaufenden Parkstreifen. Beim anschließenden Wiedereinscheren nach links geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Taxi des 50-Jährigen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Im betroffenen Pkw des 40-Jährigen befanden sich zwei bislang unbekannte Fahrgäste, die sich vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernten. Ob sie Verletzungen erlitten haben, ist derzeit unklar.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Prinzregentenstraße kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet; es kam dabei zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

1192. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung - Laim

Am Dienstag, 29.07.2025, gegen 21:15 Uhr, näherte sich ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg einer 25-jährigen Frau mit Wohnsitz in München, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Burgerplatzes im Freien aufhielt, und stellte sich in geringem Abstand neben sie. Dabei hatte er seine Hose geöffnet und zeigte der Geschädigten sein erigiertes Glied. Zudem sprach er sie verbal an. Die Frau entfernte sich umgehend vom Ort des Geschehens und verständigte den Polizeinotruf.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnte der Tatverdächtige durch eine Streifenbesatzung angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle leistete er Widerstand, indem er versuchte, sich gegen die notwendige Fesselung zu sperren. Hierbei wurden keine Polizeikräfte verletzt.

Er wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur zuständigen Polizeiinspektion gebracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der Mann wurde wegen der exhibitionistischen Handlung und wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei.

1193. Trickdiebstahl aus Wohnung - Sendling

Am Montag, den 28.07.2025, gegen 14:00 Uhr, kamen zwei Frauen in die Wohnung einer über 80-jährigen mit Wohnsitz in München.

Die Seniorin hatte zuvor auf eine Zeitungsanzeige reagiert und telefonisch Kontakt zu einer bislang unbekannten Frau aufgenommen, die ihre Reinigungsdienste anbot. Eine der Täterinnen blieb mit der über 80-Jährigen in der Küche. Die zweite Frau gab an, währenddessen in der Wohnung zu putzen.

Erst am darauffolgenden Tag bemerkte die Geschädigte das Fehlen mehrerer Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro sowie von Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich Euro. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 55 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1:

Ca. 155 cm groß, ca. 45 Jahre alt, schlank

Täterin 2:

Ca. 160 cm groß, ca. 15 Jahre alt, schlank

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fallstraße, Schöttlstraße, Georg-Hallmaier-Straße oder Leipartstraße (Sendling)Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1194. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Raubdelikt - Pasing

Am Montag, den 28.07.2025, fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Göppingen mit dem Zug von Ulm nach München und hatte Teile seines Gepäcks im Zug vergessen. Während er deshalb am Bahnhof Pasing auf die Öffnung eines Infoschalters wartete, konsumierte er Alkohol und schlief schließlich auf einer Bank ein.

In diesem Zustand wurde er gegen 23:00 Uhr von einem zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Mann angesprochen, der versuchte, ihm einen mitgeführten Rucksack zu entreißen. Als der 57-Jährige ihn festhielt, wurde er mit der Faust ins Gesicht geschlagen, stürzte zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Erst einige Minuten später bemerkte er das Fehlen seines Rucksacks und seiner Bauchtasche.

In der Folge irrte der Geschädigte orientierungslos über den Bahnhofsvorplatz. Erst in den frühen Morgenstunden konnte er einen Taxifahrer ansprechen, der daraufhin die Polizei verständigte. Die eintreffende Polizeistreife nahm schließlich eine Anzeige wegen des Raubdelikts auf.

Am Dienstag, 29.07.2025, gegen 12:00 Uhr wurden zwei Männer im Bereich der Sankt-Paul-Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Bei ihnen handelte es um einen 24-Jährigen und einen 27-Jährigen, jeweils mit Wohnsitz in München. Bei dem 24-Jährigen wurden Gegenstände aufgefunden, die dem Geschädigten des Raubdelikts zugeordnet werden konnten.

Der Tatverdacht gegen ihn erhärtete sich im Zuge der weiteren Ermittlungen, weshalb er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt wurde. Im Laufe des heutigen Tages wird er zur Prüfung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 27-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 21 der Kriminalpolizei München übernommen.