WEISMAIN, LKR. LICHTENFELS. Nach dem Raubüberfall am Donnerstag,12. Juni 2025, in einem Mehrfamilienhaus in Weismain veröffentlichen die Ermittler der Kriminalpolizei Coburg nun ein Bild aus einer Überwachungskamera und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

An besagtem Donnerstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zur Wohnung einer 85-jährigen Frau. Er fesselte die Bewohnerin, entwendete Schmuck und flüchtete anschließend unerkannt.

Wenige Minuten nach der Tat filmte eine Überwachungskamera auf einem nahegelegenen Parkplatz einen unbekannten Mann mit Handschuhen, der sich vom Mehrfamilienhaus entfernt. Ob es sich dabei um den Täter handelt, ist derzeit unklar.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Erste Pressemeldung - Raub in Wohnung