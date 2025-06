WEISMAIN, LKR. LICHTENFELS. Am Donnerstagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Weismain zu einem körperlichen Übergriff durch einen mutmaßlichen Räuber auf eine Bewohnerin. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Um 7.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte Zugang zu einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Burgkunstadter Straße. Dort traf er auf eine Bewohnerin, die er anschließend gefesselt haben soll. Nachdem der Mann Wertsachen an sich genommen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Bewohnerin konnte sich selbst befreien und verständigte Angehörige, die wiederum die Polizei riefen. Die Dame erlitt einen Schock und blieb körperlich unverletzt.

Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben:

170 - 180 Zentimeter groß

dunkel gekleidet

trug weiße Maske, ähnlich einer FFP2-Maske

trug eine dunkle bzw. schwarze Kopfbedeckung, die oben spitz zulief

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdeliktes und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur beschriebenen Person machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.