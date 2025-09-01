1362. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 51-Jährigen – Putzbrunn

- siehe Medieninformation Nr. 1355 vom 30.08.2025

Wie bereits berichtet, wurden seit Freitag, 29.08.2025,15:20 Uhr, ein 51-Jähriger sowie ein 52-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz im Landkreis München, vermisst. Beide verließen höchstwahrscheinlich gemeinsam unbemerkt eine Pflegeeinrichtung in Putzbrunn und kehrten nicht zurück.

Bereits am Samstag konnte der 52-Jährige durch eine Passantin gefunden und durch eine hinzugerufene Streife wohlbehalten zurück in die Pflegeeinrichtung gebracht werden.

Am Sonntag, 31.08.2025, gegen 20:00 Uhr, wurde auch der 51-Jährige im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses durch aufmerksame Bewohner festgestellt. Er wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten wohlbehalten in das Wohnheim gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher gelöscht.