1355. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 51-Jährigen und vermisstem 52-Jährigen - Putzbrunn

Seit Freitag, 29.08.2025,15:20 Uhr, werden ein 51-Jähriger sowie ein 52-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz im Landkreis München vermisst. Beide verließen höchstwahrscheinlich gemeinsam unbemerkt eine Pflegeeinrichtung in Putzbrunn und kehrten bislang nicht zurück. Ob sie weiterhin gemeinsam oder zwischenzeitlich jeweils allein unterwegs sind, ist derzeit nicht bekannt.

Der 51-Jährige ist körperlich und geistig eingeschränkt und örtlich nicht orientiert. Zur Fortbewegung ist er auf einen Rollator angewiesen.

Der 52-Jährige ist geistig eingeschränkt, örtlich ebenfalls nicht orientiert und stottert stark.

Beide Vermissten sind möglicherweise nicht in der Lage, den Weg zurück in die Pflegeeinrichtung zu finden. Sie könnten sich in einer hilflosen Lage befinden.

Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte der beiden Vermissten verliefen bislang ergebnislos, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Eine Beschreibung und ein Foto des 51-jährigen Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/090269/index.html

Eine Beschreibung und ein Foto des 52-jährigen Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/090271/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.