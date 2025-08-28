MITTERFELS, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Mittwoch (06.08.2025) fand ein Spaziergänger in einem Waldstück bei Mitterfels eine tote Person. Zwischenzeitlich konnte die Identität des Mannes festgestellt werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing übernommen. Untersuchungen zur Identifizierung der Person haben ergeben, dass es sich um einen seit November 2024 vermissten Mann aus Mitterfels handelt. Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung haben sich nicht ergeben.

Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht am 28.08.2025, 12.35 Uhr