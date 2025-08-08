MITTERFELS, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Mittwochabend (06.08.2025) fand ein Spaziergänger in einem Waldstück bei Mitterfels eine tote Person. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale über den Fund einer toten Person in einem Waldstück bei Großkohlham informiert. Ein männlicher Leichnam konnte geborgen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing übernommen. Zur Identifizierung der toten Person stehen noch weitere Untersuchungen aus. Ob ein Zusammenhang mit dem seit Oktober 2024 vermissten Mann besteht, wird geprüft. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 08.08.2025, 09.50 Uhr