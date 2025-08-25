WETTZELL, BAD KÖTZTING. Vergangenes Wochenende wurden drei Einbrüche in Wettzell gemeldet. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der erste Fall ereignete sich am Samstagabend, 23. August, in einer Bäckerei in Wettzell, einem Ortsteil von Bad Kötzting. Zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr verschaffte sich der bislang unbekannte Täter offenbar über ein Fenster Zugang zum Gebäude und entwendete einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Im zweiten Fall verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt in Wettzell. Auch hierbei nutzte er ein Fenster, um ins Gebäude zu gelangen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 23. August, 23:00 Uhr und Sonntag, 24. August, 08:30 Uhr. Aus den Büroräumen entwendete der bislang unbekannte Täter mehrere Geldbehältnisse. Der Entwendungsschaden kann noch nicht beziffert werden.

Im gleichen Tatzeitraum verschaffte sich der bislang unbekannte Täter auch Zutritt zu einer nahegelegenen Gaststätte und entwendete dort mehrere Geldbehältnisse mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und geht aktuell davon aus, dass es sich bei den drei Einbrüchen um denselben Täter handelt. Außerdem ist ein Zusammenhang mit den gehäuften Einbrüchen im Raum Arrach und Lam von Mitte Juli 2025 wahrscheinlich.

Haben Sie in den oben genannten Zeiträumen im Bereich Wettzell verdächtige Beobachtungen gemacht (z. B. verdächtige Personen oder Fahrzeuge)? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.

Außerdem weist die Kriminalpolizei darauf hin: Wenn Sie einen Einbruch, verdächtige Personen oder eine Straftat beobachten, wählen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110. Mit Ihrem schnellen Anruf helfen Sie, dass Einsatzkräfte rasch vor Ort sein können.