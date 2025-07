LAM.LKR.CHAM. Im Zeitraum zwischen dem 11.07.2025 und dem 14.07.2025 kam es in Lam, Arrach sowie angrenzenden Einödhöfen zu über zehn Einbruchsdiebstählen in Gewerbe- und Gastbetriebe. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die bislang unbekannten Täter in den Nachtstunden gewaltsam in verschiedene Gebäude im Bereich Lam, Arrach und umliegender Weiler ein. Betroffen waren unter anderem Apotheken, Gaststätten, Destillerien und Wohnanwesen. Die Tatobjekte lagen im Ortskern sowie in abgelegeneren Ortsteilen. In mehreren Fällen versuchten die bislang unbekannten Personen Tresore oder Kassen zu entwenden oder zu öffnen. In drei Fällen blieb es beim Versuch. Die Schadenssumme beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Der Beuteschaden beträgt ebenfalls einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizeiinspektion Bad Kötzting hat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Regensburg umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an allen Tatorten durchgeführt. Aktuell werden mögliche Tatzusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen geprüft und die weiteren Ermittlungen zentral von der Kriminalpolizei geführt.

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte am Marktplatz in Lam am 13.07.2025 gegen 04:00 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie sich ein weißer Pkw Kombi mit ausländischem Kennzeichen vom Tatort entfernte. Bereits am Vortag, dem 12.07.2025 gegen 12:30 Uhr, wurde dasselbe Fahrzeug im Bereich der Apotheke am Stadtplatz in Lam festgestellt. Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Bei künftigen Verdächtigen Wahrnehmungen ergeht ebenfalls der Hinweis sofort den Polizeinotruf 110 zu wählen.