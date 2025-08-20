1299. Verkehrsunfall; eine Person verstorben – Neuperlach

Am Dienstag, 19.08.2025 kam es gegen 14:00 Uhr Auf der Heinrich-Wieland-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer 80-Jährigen Radfahrerin mit Wohnsitz in München. Dabei wurde die 80-Jährige so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums München geführt und dauern derzeit noch an.

Weitere Informationen können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben werden.