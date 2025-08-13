COBURG. Im April und im Mai brannte es auf dem Grundstück des Lokschuppen in Coburg. Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein Jugendlicher in das Visier der Kriminalpolizei.

Umfangreiche Spurenauswertungen und Zeugenvernehmungen führten die Kriminalbeamten zu dem 14-jährigen Tatverdächtigen. Der Jugendliche muss sich nun wegen Brandstiftung an den Gebäuden am 21. April 2025 und am 5. Mai 2025 strafrechtlich verantworten.

Insgesamt entstand an den beiden Gebäuden ein Sachschaden in Höhe von zirka 900.000 Euro.

