COBURG. Am Sonntagnachmittag brach in einem Lokschuppen in Coburg ein Brand aus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Kurz vor 17 Uhr bemerkten Zeugen große Rauchschwaden im Bereich des Lokschuppens in der Straße „Am Lokomotivschuppen“ und wählten den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand der alte Lokschuppen bereits in Vollbrand. Die angrenzenden Gleise mussten für die Dauer der Löscharbeiten bis etwa 20.20 Uhr gesperrt werden. Das Gebäude brannte vollständig aus. Aufgrund drohender Einsturzgefahr rissen Kräfte des THW die Ruine teilweise ab. Der Schaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Neben Beamten der Polizei Coburg waren insgesamt etwa 90 Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes und des THW im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt zur derzeit unklaren Brandursache in alle Richtungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.