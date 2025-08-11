SCHÖNSEE, LKRS. SCHWANDORF/REGENSBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag gelang der Polizei nach einem Dieseldiebstahl die Festnahme eines 57-jährigen Mannes. Er steht im Verdacht, unter anderem in eine nahegelegene Kfz-Werkstatt eingebrochen zu sein und dort mehrere Pkw entwendet zu haben. Die Polizeiinspektion Oberviechtach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Samstag, 9. August, gegen 01:00 Uhr erlangte ein Anwohner Kenntnis von einem fremden Fahrzeug auf seinem Grundstück Am Schallerhammer. Kurz bevor der 38-Jährige eintraf, flüchtete mindestens eine Person mit einem VW Sharan in Richtung des Ortskerns von Schönsee. Vor Ort stellte der Geschädigte fest, dass von einem Bagger Treibstoff entwendet werden sollte. Der 38-Jährige wählte daraufhin den Notruf und gab den Beamten das Automodell und das Kennzeichen durch.

Eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus nahm kurz darauf die Verfolgung eines VW Sharan auf, der zwischen Schönsee und Eslarn gesichtet wurde. Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über Eslarn und Moosbach. Kurz darauf konnten die Polizisten das Fahrzeug verunfallt auf einem Feldweg bei Mühlschleif feststellen. Personen waren nicht mehr im Fahrzeug. Der VW Sharan sowie die angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet.

Mit einer Großfahndung mehrerer Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber konnte gegen 01:50 Uhr ein 57-jähriger Tatverdächtiger in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Die Absuche nach einer möglichen zweiten Person verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führten zu einem Tatzusammenhang mit einem Einbruch in eine nahegelegene Kfz-Werkstatt in Schönsee zwischen dem 07.08. und 09.08.2025. Dabei waren unter anderem mehrere Fahrzeugschlüssel sowie ein älterer, grauer VW Touran mit dem Kennzeichen SAD-HM 320 entwendet worden. Zudem wurde das Fahrzeug eines Kunden der Werkstatt aufgebrochen und daraus persönliche Gegenstände des Inhabers gestohlen.

Ob ein möglicher Tatzusammenhang mit dem Einbruch in einen Autohandel Anfang August in Regensburg besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der 57-Jährige wurde am Folgetag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Zeugenaufruf:

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte neben dem festgenommenen Tatverdächtigen noch eine weitere Person im Fahrzeug gesessen haben, die sich vom Unfallort entfernt hat. Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag, 09. August, zwischen Schönsee, Eslarn, Moosbach und dem Bereich Mühlschleif verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zu Personen, die zu Fuß unterwegs waren oder versucht haben, einen Anhalter zu finden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oberviechtach unter der Telefonnummer 09671/92010 in Verbindung zu setzen.