REGENSBURG. In der Zeit von Samstag, 2. August, 19 Uhr, bis Sonntag, 3. August, 12.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Autohandel im Regensburger Osten und entwendeten unter anderem zwei Kraftfahrzeuge. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen bislang unbekannte Täter in den Abend- bzw. Nachtstunden des 2. auf den 3. August unter Anwendung von Gewalt über eine Zugangstür in die Büroräume eines Autohandels im östlichen Stadtgebiet von Regensburg ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss begaben sich die Tatverdächtigen zu den auf dem Außengelände abgestellten Fahrzeugen. Mithilfe eines spitzen Gegenstandes öffneten sie gewaltsam mehrere Tankdeckel und entwendeten mutmaßlich die jeweiligen Kraftstoffinhalte. Darüber hinaus entwendeten die bislang unbekannten Personen zwei Fahrzeuge – einen blauen Audi A4 sowie einen blauen VW Sharan – sowie ein vollständiges Kennzeichenpaar und eine mobile Musikanlage. Durch die Kriminalpolizei Regensburg wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden ebenfalls durch Kriminalpolizei Regensburg geführt.

Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Landauer Straße im Regensburger Osten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den entwendeten Gegenständen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.