BOGEN. Am 10.07.2025 kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bogen einen silbernen Skoda Octavia, der in der Pestalozzistraße abgestellt und mit zwei jungen Männern besetzt war. Während der Kontrolle ergaben sich eindeutige Hinweise auf einen wohl kurz bevorstehenden, geplanten Einbruch im Landkreisgebiet. Die beiden Männer wurden inhaftiert. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden mehrere Gegenstände aufgefunden, deren Eigentümer derzeit unbekannt sind. Die Kripo bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Kontrolle verhindert geplanten Einbruch – zwei junge Männer in Haft

Bei den Gegenständen, die bei den 21 Jahre alten Tatverdächtigen aufgefunden wurden, handelt es sich um mehrere Schlüssel, teilweise mit Schlüsselanhänger, einen Türbeschlag, zwei Hammer sowie um ein Vorhängeschloss. Da die Eigentümer der Gegenstände bislang nicht bekannt sind, bittet die Kriminalpolizeiinspektion Passau, die zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen hat, um Hinweise aus der Bevölkerung.

Potentielle Eigentümer und Personen, die sachdienliche Hinweise zu den sichergestellten Gegenständen geben können, werden gebeten, sich unter der 09421/868-0 zu melden.