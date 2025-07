BOGEN. Am 10.07.2025 kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bogen einen silbernen Skoda Octavia, der in der Pestalozzistraße abgestellt und mit zwei jungen Männern besetzt war. Während der Kontrolle ergaben sich eindeutige Hinweise auf einen wohl kurz bevorstehenden, geplanten Einbruch im Landkreisgebiet. Die beiden Männer befinden sich zwischenzeitlich in Haft. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln.

Die Streife bemerkte den etwas verdeckt abgestellten Skoda gegen 21.30 Uhr gegenüber dem Biomasseheizwerk. Im Fahrzeug befanden sich zwei junge Männer. Von Beginn an verhielten sich beide verdächtig und gaben an, keine Ausweisdokumente mitzuführen. Die beiden kontrollierenden Beamten konnte feststellen, dass es sich bei dem angebrachten deutschen Kennzeichen um einen Totalfälschung handelt. Sowohl die HU-Plakette als auch der Zulassungsstempel waren gefälscht. Die Originalkennzeichen konnten im Fahrzeug aufgefunden werden. Ebenso war die Fahrzeugidentnummer abgeklebt.

Im ganzen Fahrzeug konnten unter anderem Handschuhe, Masken, Wechselkleidung samt Schuhe sowie diverses Ein- und Aufbruchswerkzeug wie beispielweise Akkubohrer aufgefunden werden. Weiter waren auf dem Beifahrersitz zwei Schriftstücke abgelegt, auf denen unter anderem existierende amtliche Kennzeichen sowie die Vorgehensweise zu einem offensichtlich geplanten und kurz bevorstehenden Einbruch vermerkt waren. Schließlich konnte von einem der beiden Fahrzeuginsassen die ID-Karte aufgefunden werden.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing wurden die beiden jungen Männer im Alter von 21 Jahren vorläufig festgenommen, das Fahrzeug sowie diverse Beweismittel sichergestellt und die Durchsuchung der Wohnungen der Tatverdächtigen im Stadtgebiet Straubing angeordnet, bei der diverse Beweismittel sichergestellt werden konnten.

Da der dringende Verdacht bestand, dass sich die beiden Männer unter anderem zu einem schweren Bandendiebstahl verabredeten, beantragte die Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen. Diese wurden bei einer richterlichen Vorführung am 11.07.2025 in Vollzug gesetzt und die beiden Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 28.07.2025, 13.25 Uhr