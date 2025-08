1210. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Samstag, 02.08.2025, gegen 10:25 Uhr, ging eine 38-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin auf dem Fußweg auf der stadteinwärts zugewandten Seite entlang der Donnersberger Brücke in Richtung Landsberger Straße. An der Kreuzung zur Arnulfstraße wollte die 38-Jährige diese geradeaus überqueren. Zeitgleich stand eine 24-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Chevrolet-Pkw an der Kreuzung Arnulfstraße / Donnersbergerbrücke. Sie befand sich dabei auf dem ersten von drei Fahrstreifen in Richtung stadtauswärts. Als die Ampel für die 24-Jährige auf grün umschaltete fuhr sie los und stieß im Kreuzungsbereich mit der Fußgängerin zusammen.

Die 38-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1211. Person stürzt in U-Bahngleis; eine Person tödlich verletzt – Milbertshofen-Am Hart

Am Sonntag, 03.08.2025, gegen 01:30 Uhr, befand sich eine bislang unbekannte männliche Person im U-Bahnhof Olympiazentrum. Nach derzeitigen Erkenntnissen ging der Mann in Richtung Bahnsteigkante, stolperte und stürzte dabei in das Gleisbett – unmittelbar vor eine einfahrende U-Bahn. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung wurde der Mann von der U-Bahn erfasst und tödlich verletzt.

Der U-Bahn-Fahrer wurde anschließend vom Kriseninterventionsteam betreut.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf einen Suizid oder ein Fremdverschulden vor.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste das Gleis für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Auf der U-Bahn-Linie U3 kam es dadurch zu Beeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1212. Verkehrsunfall; eine Person verstorben – Grünwald

-siehe Medieninformation vom 01.08.2025, Nr. 1209

Wie bereits berichtet kam es am Freitag, 01.08.2025, gegen 12:30 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 74-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Nissan-Pkw rückwärts aus einer Parklücke ausparken.

Dabei beschleunigte sie aus bislang ungeklärter Ursache so stark, dass sie mit dem Heck ihres Fahrzeugs mittig gegen einen geparkten Mercedes stieß. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen daneben abgestellten Volvo geschoben.

Anschließend legte die 74-Jährige den Vorwärtsgang ein und beschleunigte erneut sehr stark, sodass der Pkw nach vorne auf den Gehweg fuhr, auf welchem gerade eine über 80-jährige Fußgängerin ihr Fahrrad vorbeischob.

Die über 80-Jährige wurde frontal erfasst, sodass sie mit ihrem Fahrrad unter dem Pkw zu liegen kam, wo sie schließlich ihren Verletzungen erlag.

Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt die Münchner Verkehrspolizei.

1213. Pkw flüchtet nach Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin; eine Person verletzt – Gräfelfing

Am Freitag, 01.08.2025, gegen 22:00 Uhr, befuhr eine 17-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit ihrem Fahrrad den linken Gehweg der Maria-Eich-Straße in Richtung der A96 – entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Trotz einsetzender Dunkelheit war die Fahrradbeleuchtung nicht eingeschaltet.

An der Kreuzung zur Grosostraße wollte die 17-Jährige die Fahrbahn geradeaus überqueren. Dabei wurde sie von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst, stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu.

Der oder die Fahrzeugführende entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 17-Jährige verständigte selbst den Rettungsdienst, welcher wiederum die Polizei informierte. Sie wurde anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität des flüchtigen Fahrzeugs führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Eich-Straße und Grosostraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Die Verkehrspolizei weist auch darauf hin, dass das Einschalten der vorgeschriebenen Fahrzeugbeleuchtung bei Fahrrädern in der Dunkelheit beachtet werden muss.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, insbesondere auch die, die mit motorisierten Fahrzeugen unterwegs sind, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1214. Einbruch in ein Vereinsgebäude – Straßlach

In der Zeit vom Donnerstag, 31.07.2025, gegen 22:00 Uhr, bis Freitag, 01.08.2025, gegen 06:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Vereinsgebäude, in welchem sich die Verwaltung des Vereins, ein Restaurant, sowie ein Geschäft befinden.

Zunächst verschafften sie sich gewaltsam Zutritt über ein gekipptes Fenster in das Restaurant. Dieses wurde augenscheinlich erfolglos nach Stehlgut durchsucht. Anschließend begaben sich der oder die unbekannten Täter zu den Büroräumlichkeiten, wo ein weiteres gekipptes Fenster gewaltsam geöffnet wurde. Auch hier verlief die Stehlgutsuche offensichtlich erfolglos, sodass man sich im weiteren Verlauf gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschaffte. Aus diesem wurde eine Registrierkasse, sowie Bargeld entwendet.

Die aufgebrochene Kasse wurde später vor dem Vereinsgebäude wieder aufgefunden.

Als der Einbruch festgestellt wurde, wurde direkt der Polizeinotruf 110 verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro erbeutet.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tölzer Straße, südlich der Straße „Birket“ (Straßlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1215. Einbruch in ein Geschäft – Grünwald

Im Zeitraum von Freitag, 01.08.2025, gegen 09:00 Uhr, bis Samstag, 02.08.2025, gegen 08:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Hintertür Zutritt zu einem Geschäft.

Im Inneren begaben sie sich gezielt in das Büro und öffneten dort einen Tresor. Daraus entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten der oder die Täter über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Nach Feststellung des Einbruchs wurde umgehend der Polizeinotruf 110 verständigt. Die Polizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Luitpoldweg, Rathausstraße, Emil-Geis-Straße und Marktplatz (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1216. Festnahme eines Tatverdächtigen nach zurückliegendem Pkw-Diebstahl im Rahmen einer Verkehrsunfallfluchtfahndung – Altstadt

Am Samstag, 02.08.2025, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Mercedes-Pkw den Karl-Scharnagl-Ring. An der Kreuzung zur Maximilianstraße musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Fahrzeugführer fuhr ihm aus noch ungeklärter Ursache mit einem Pkw von hinten auf und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Der Geschädigte verständigte den Polizeinotruf 110, woraufhin eine Fahndung im Nahbereich eingeleitet wurde. Dabei konnte der flüchtige Pkw (Peugeot) im Bereich der Hochbrückenstraße aufgefunden werden.

Unweit des Fahrzeugs trafen die eingesetzten Polizeikräfte einen 32-jährigen slowakischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland an, auf den die Beschreibung des Unfallverursachers zutraf.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 32-Jährige den Pkw zum Auffindeort fuhr und anschließend aus dem Pkw ausstieg. Weiter stand er unter dem Einfluss von Medikamenten und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem war der benutzte Peugeot bereits am Montag, 28.07.2025, als gestohlen gemeldet worden.

Der Mann wurde wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.