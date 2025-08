1204. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Maxvorstadt

Im Zeitraum von Freitag, 25.07.2025, bis Samstag, 26.07.2025, 12:00 Uhr, sprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Schriftzüge (ca. 1x7 Meter) in roter Farbe an eine Außenwand eines Gebäudes einer Bildungseinrichtung. Diese Schriftzüge stehen inhaltlich im Kontext zum Israel-Palästina-Konflikt. Die Bildungseinrichtung kümmert sich um die zeitnahe Beseitigung der Schriftzüge.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 45 hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Adalbertstraße, Ludwigstraße und Amalienstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1205. Klärung von mehreren Einbrüchen nach Festnahme eines Tatverdächtigen -Stadtgebiet München

-siehe Medieninformation vom 20.05.2025, Nr. 780

Wie bereits berichtet, erhielt am Montag, 19.05.2025, gegen 06:30 Uhr, der Besitzer eines gastronomischen Betriebes in einer Kleingartenanlage in Moosach eine Mitteilung über einen Einbruch in seine Gaststätte.

Sofort verständigte er über den Notruf 110 die Münchner Polizei. Vor Ort konnten Einbruchsspuren festgestellt werden. Ein Täter gelangte gewaltsam durch ein Fenster ins Innere und durchsuchte die Räumlichkeiten.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger mit österreichischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland noch in der Kleingartenanlage kontrolliert und festgenommen werden. Er führte Einbruchswerkzeug und Diebesgut aus der Gaststätte im Wert von mehreren Hundert Euro mit sich. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte zudem festgestellt werden, dass ein Haftbefehl gegen den 24-Jährigen besteht. Aus diesem Grund wurde er einer Justizvollzugsanstalt überstellt, in der er bis zum jetzigen Zeitpunkt inhaftiert ist.

Aufgrund einer detaillierten Spurensicherung an 23 weiteren Tatorten von Einbrüchen (Tatzeit zwischen 28.03.2025 und 19.05.2025, in den Stadtteilen Moosach 1x, Aubing 2x, Westpark 3x, Sendling 1x, Laim 1x, Harlaching 1x, Untergiesing 3x, Obergiesing 1x, Ramersdorf 1x, Maxvorstadt 4x, Milbertshofen 4x und in Unterhaching 1x) durch die Münchner Kriminalpolizei konnte DNA-Material gesichert und mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes im Nachgang ausgewertet werden. Dieses konnte jetzt dem 24-Jährigen zugeordnet werden.

Das Kommissariat 52 führt die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen der 23 Einbrüche.

1206. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Erregung öffentlichen Ärgernisses – Altstadt

Am Donnerstag, 31.07.2025, gegen 15:20 Uhr, teilte eine 51-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg über den Polizeinotruf 110 mit, dass sie eine männliche Person am S-Bahnhof Marienplatz wahrnahm, welche sexuelle Handlungen an sich durchführte, und dass sie sich dadurch sexuell belästigt fühlte. Sofort wurde eine Polizeistreife zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch am Bahnsteig antreffen und vorläufig festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen über 80-Jährigen aus dem Landkreis Freising.

Er wurde daraufhin angezeigt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1207. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Milbertshofen

Am Donnerstag, 31.07.2025, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein mit zwei Personen besetzter Kindernotarztwagen, Mercedes, die Schleißheimer Straße in Richtung Frankfurter Ring. Dieser befand sich gerade auf einer Einsatzfahrt mit Sondersignalen. Auf Höhe der Hausnummer 271 musste der Fahrer des Notarztwagens aufgrund von Verkehrsstauungen die Gegenfahrspur zum Vorankommen nutzen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 40-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Golf aus einem Längsparkplatz an der Schleißheimer Straße in eine entstandene Lücke in den wartenden Verkehr in Richtung Frankfurter Ring ein. Anschließend wendete die 40-Jährige, um in Richtung Petuelring weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden sowohl der Fahrer des Kindernotarztwagens, als auch die 40-Jährige und ein im Fahrzeug befindlicher 7-jähriger Familienangehöriger leicht verletzt. Die 40-Jährige und der 7-Jährige mussten mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

1208. Verkehrsunfallflucht; Schnellbremsung eines Linienbusses; vier Personen verletzt – Ramersdorf

Am Donnerstag, 31.07.2025, gegen 14:45 Uhr befuhr ein über 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Linienbus die Rosenheimer Straße in Richtung Innsbrucker Ring. Auf Höhe der Haltestelle Karl-Preis-Platz zeigte die Ampel für den auf dem Sonderfahrstreifen befindlichen Bus freie Fahrt. Dennoch überquerte hier eine bislang unbekannte Frau mit einem Rollator an der dort befindlichen Fußgängerfurt bei Rotlicht die Rosenheimstraße. Aus diesem Grund musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, um so einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin zu verhindern.

Dadurch stürzten vier im Bus befindliche Personen und verletzten sich. Hierbei handelt es sich um eine 54-jährige Touristin aus der Türkei, einen 68-Jährigen, eine 77-Jährige und einen 73-Jährigen, alle mit Wohnsitz in München. Die 54-Jährige und er 68-Jährige mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Fußgängerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.



Die Fußgängerin kann wie folgt beschrieben werden:

weiblich, mit Rollator



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.:(089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1209. Verkehrsunfall; eine Person verstorben - Grünwald

Am Freitag, 01.08.2025 kam es gegen 12:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine über 80-Jährige Frau mit Wohnsitz im Landkreis München tödlich verletzt wurde. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums München geführt und dauern derzeit noch an.

Weitere Informationen können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben werden.