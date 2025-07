1175. Brandfall; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Sonntag, 27.07.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München von der integrierten Leitstelle über einen Brandfall informiert. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sollen mehrere Rauchmelder Alarm geschlagen haben.

Als die Polizeibeamten eintrafen war die Feuerwehr bereits vor Ort und konnte das Feuer löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss das Feuer im Bereich der Küche entstanden sein.

Die über 90-jährige Bewohnerin wurde durch den entstandenen Rauch leicht verletzt durch einen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, führt das Kommissariat 13.

1176. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungslage – Bogenhausen

Am Sonntag, 27.07.2025, gegen 23:55 Uhr, verständigten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses den Polizeinotruf 110, da sich eine Person mit einem Schwert in der Hand im Treppenhaus aufhält und versuchen soll, Wohnungen aufzubrechen. Aufgrund dieser Mitteilungen wurden sofort mehrere Einsatzkräfte zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Als die Person mit dem Samuraischwert in der Hand das Mehrfamilienhaus verließ, konnte sie durch die eintreffenden Polizeibeamten gesichert werden. Er wurde von den Polizeieinsatzkräften aufgefordert, dass Schwert abzulegen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten drei weitere Küchenmesser aufgefunden werden.

Bei der Person handelt es sich um einen über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Eine anschließende Befragung der Anwohner des Mehrfamilienhauses ergab, dass es zu keinerlei Bedrohungshandlungen und Sachbeschädigungen des über 80-Jährigen gekommen ist.

Aufgrund seines gefährdenden Verhaltens musste er in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht werden.

1177. Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern; zwei Personen verletzt – Baierbrunn

Am Sonntag, 27.07.2025, gegen 19:50 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg der Wolfratshauser Straße in Baierbrunn in Richtung Pullach. An der Einmündung „Am Klettergarten“ endet der gemeinsame Geh- und Radweg. Fahrradfahrer werden durch ein Verkehrszeichen (Z.442) nach rechts auf die Straße Am Klettergarten gewiesen.

Zeitgleich befuhr ein 42-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Rennrad die Straße Am Klettergarten in südliche Richtung. Er wurde an der Einmündung zur Wolfratshauser Straße durch das Verkehrszeichen Z.442 nach links auf den gemeinsamen Geh- und Radweg geleitet.

Beim Abbiegevorgang kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrradfahrer, woraufhin diese stürzten.

Der 32-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt und benötigte vor Ort keine ärztliche Behandlung.

An beiden Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1178. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Keller – Schwabing

Am Sonntag, 27.07.2025, gegen 11:10 Uhr, teilte ein Zeuge über den Polizeinotruf 110 mit, dass er im Bereich des Parzivalplatzes eine Person feststellte, welche seinen, in der Zeit vom Mittwoch, 23.07.2025, bis Samstag, 26.07.2025, aus seinem Kellerabteil entwendeten Rucksack bei sich führte. Der Einbruch wurde der Münchner Polizei bereits am 26.07.2025 mitgeteilt.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort geschickt. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München festgestellt und kontrolliert, welcher den Rucksack bei sich trug. Er wurde deshalb vorläufig festgenommen.

Bei einer, durch einen Richter des Amtsgerichts München angeordneten Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen konnte weiteres Diebesgut aus weiteren Einbrüchen aufgefunden werden. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde wegen des Diebstahls und diversen Einbrüchen angezeigt. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

1179. Festnahme von einem Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Kleinkraftrades – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Sonntag, 27.07.2025, gegen 17:00 Uhr, bemerkte ein Autofahrer zwei Jugendliche, welche auf einem Motorroller vor ihm fuhren. Die beiden trugen keinen Helm und am Fahrzeug war kein Kennzeichen angebracht. Daraufhin verständigte der Autofahrer den Polizeinotruf 110 und folgte dem Roller. Im Bereich der Großmarkthalle ließen die Jugendlichen den Roller zurück und flüchteten zu Fuß.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Fahrer des Rollers, ein 12-Jähriger mit Wohnsitz in München, aufgegriffen werden. Im Laufe der Sachbearbeitung räumte der 12-Jährige einen ähnlich gelagerten Vorfall am Vortag, Samstag, 26.07.2025, ein. Er wurde im Anschluss seiner erziehungsberechtigten Mutter übergeben.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. zum Mitfahrer, werden durch das Kommissariat 54 geführt.

1180. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Person – Feldmoching -Hasenbergl

-siehe Medieninformation vom 27.07.2025, Nr. 1174

Wie bereits berichtet, wurde seit Sonntag, 27.07.2025, gegen 16:40 Uhr, eine 69-Jährige aus einem Seniorenheim in Feldmoching-Hasenbergl vermisst.

Die Dame wurde heute Morgen von einer Mitarbeiterin im Anwesen aufgefunden. Ihr ging es augenscheinlich gut.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde entsprechend gelöscht.