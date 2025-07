1174. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Person - Feldmoching-Hasenbergl

Seit Sonntag, 27.07.2025, gegen 16:40 Uhr, wird eine 69-Jährige aus einem Seniorenheim in Feldmoching-Hasenbergl vermisst. Durch Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht aufgefunden werden.

Die Frau leidet an starker Demenz und könnte sich möglicherweise in einer Notlage befinden.



Eine genaue Beschreibung und Foto der Vermissten sind unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/088718/index.html