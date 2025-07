TITTLING, LKR. PASSAU. In der Nacht von Samstag (12.07.2025) auf Sonntag (13.07.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Marktplatz in Tittling. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, zwei Tatverdächtige wurden inhaftiert.

Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten die fünf Männer in Streit, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung wurde. Dabei wurden ein 40-Jähriger und ein 42-Jähriger verletzt. Sie erlitten unter anderem Schnittverletzungen an Kopf und Oberkörper. Beide wurden umgehend in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Drei weiteren mutmaßlich beteiligte Männer wurden kurz darauf in einer Wohnung in der Nähe des Marktplatzes festgestellt. Die Ermittlungen ergaben zwischenzeitlich, dass wohl ein 25-jähriger Inder und der 51-jähriger Pakistani für die Verletzungen verantwortlich sind. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Passau ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die zwei tatverdächtigen Männer wurden gestern (14.07.2025) noch beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dort wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl erlassen und beide anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 15.07.2025, 10.45 Uhr