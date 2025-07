TITTLING, LKR. PASSAU. In der Nacht von Samstag (12.07.2025) auf Sonntag (13.07.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Marktplatz in Tittling. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 00.50 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen informiert. Eine Gruppe Männer geriet wohl in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Einsatzkräfte stellten vor Ort insgesamt zwei Männer fest, die mit verschiedenen Verletzungen am Oberkörper und Kopf in ein Krankenhaus gebracht wurden. Drei weitere Männer im Alter von 25, 45 und 51 Jahren konnten kurz darauf als mögliche Beteiligte an der Auseinandersetzung ermittelt und in einer Wohnung in der Nähe des Markplatzes festgestellt werden. Die Polizei ermittelt zum Tathergang und den Umständen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zeugenaufruf

Personen, die in der Nacht von Samstag (12.07.2025) auf Sonntag (13.07.2025) gegen 00.50 Uhr am Markplatz in Tittling Beobachtungen gemacht oder gegebenenfalls Videomaterial zu dem Vorfall haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 14.07.2025, 13.00 Uhr