DEGGENDORF. Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz am 07.07.2025 bitte die Kriminalpolizei Deggendorf um Zeugenhinweise.

Bezugsmeldungen:

Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Aktueller Polizeieinsatz in Deggendorf / Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Großer Polizeieinsatz in Deggendorf – zwei Tatverdächtige festgenommen - 1. Nachtragsmeldung / Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Polizeieinsatz in Deggendorf – 2. Nachtragsmeldung

Der ersten Einschätzung zufolge handelt es sich bei dem Streit am Maria-Ward-Platz um eine private Auseinandersetzung. Dabei kam es gegen 20.20 Uhr zu einer Schussabgabe auf den 36-jährigen Geschädigten, der daraufhin in Richtung Färbergraben flüchtete und verletzt von Anwohnern aufgefunden wurde. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zunächst in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf

Zur weiteren Aufklärung, insbesondere des Tathergangs, bittet die Kriminalpolizeistation Deggendorf Personen, die sachdienliche Hinweise zum Streitgeschehen am Maria-Ward-Platz geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.07.2025, 14.10 Uhr