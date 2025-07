DEGGENDORF. Gestern Abend (07.07.2025) gegen 20.20 Uhr konnten Anwohner im Färbergraben eine verletzte Person auf der Straße feststellen, nachdem sie Knall- bzw. Schussgeräusche wahrgenommen hatten. Zwei zunächst flüchtige Tatverdächtige konnten im Verlauf der Nacht im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes festgenommen werden. Nach richterlicher Vorführung befinden sich beide zwischenzeitlich in Haft. Die Ermittlungen dauern an.

Der genaue Tatablauf ist nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf. Die drei Männer gerieten um kurz nach 20.00 Uhr wohl am Maria-Ward-Platz in Streit, wobei der 36-Jährige unter anderem mit einer Schusswaffe verletzt wurde. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung, der Verletzte in den Färbergraben, wo schließlich Anwohner auf ihn aufmerksam wurden. Zum Hintergrund des Streits, der genauen Beteiligung der Tatverdächtigen sowie einer eventuellen Vorbeziehung zwischen den Männern können aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Deggendorf wurden in den frühen Morgenstunden heute die Wohnungen der beiden 26 und 27 Jahre alten Tatverdächtigen durchsucht. Dabei konnte in der Wohnung des 27-Jährigen die mögliche Tatwaffe, eine Schreckschusswaffe, sichergestellt werden.

Der 36-Jährige konnte das Krankenhaus gestern im Verlauf der Nacht noch verlassen. Er erlitt keine schwereren Verletzungen. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.

Die von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragten Haftbefehle gegen beide Tatverdächtige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde bei einer heutigen (08.07.2025) Vorführung am Amtsgericht Deggendorf erlassen und die beiden Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Veröffentlicht: 08.07.2025, 16.16 Uhr