PARSBERG. In der Zeit von Samstag, 05.07.2025, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 06.07.2025, 14:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Schulgebäude in Parsberg und verursachten dort erhebliche Sachschäden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen begaben sich bislang unbekannte Täter im angegebenen Zeitraum in ein Schulgebäude in Parsberg. Im Inneren der Schule wurden zahlreiche Türen mittels eines Hebelwerkzeugs gewaltsam geöffnet. Insbesondere im Bereich des Sekretariats wurden Unterlagen und Gegenstände aus Schränken und Schubladen entnommen und im Raum verteilt. Ein zunächst vermisstes, größeres Geldbehältnis konnte im Nahbereich des Bahnhofs Parsberg wieder aufgefunden werden. Eine gewaltsame Öffnung des Behältnisses erfolgte nicht. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass lediglich kleinere Wertgegenstände, darunter Kopfhörer, ein Originalschlüssel sowie ein Schmuckstück, fehlen. Der Beutewert beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell auf einen Betrag im fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Derzeit sind die Täter unbekannt. Aufgrund ähnlich gelagerter Einbrüche in Schulen werden durch die Kriminalpolizei Regensburg mögliche Tatzusammenhänge geprüft.

Durch die Kriminalpolizei Regensburg wurden die Ermittlungen aufgenommen, sowie umfassende Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt. Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Aschenbrennerstraße und des Bahnhofbereichs in Parsberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Rufnummer 0941/506-2888 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.