WEIDEN I.D. OPF. In den vergangenen Tagen kam es zu drei Einbrüchen in Schulen im Stadtgebiet. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 10.06.2025, und Mittwochmorgen, 11.06.2025, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum Sekretariat einer Schule am Stockerhutweg. Die Zugangstür zum Sekretariat wurde aufgebrochen, auch die Verbindungstüren zu den Büros der Schulleitung wurden beschädigt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen ein Schlüsselkasten. An einer Zugangstür wurden Aufbruchsspuren festgestellt. Die Kriminalpolizei Weiden sicherte Spuren am Tatort.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 10.06.2025, 09:00 Uhr, und Mittwoch, 11.06.2025, 10:50 Uhr, an einer Schule in der Adalbert-Lindner-Straße. Hier wurden die Türen des Sekretariats gewaltsam geöffnet. Aus einem Tresor entwendete der Täter Bargeld im vierstelligen Bereich. An einer vom Sportplatz aus zugänglichen Tür fanden die Ermittler Aufbruchspuren. Es ist wahrscheinlich, dass der Täter darüber ins Gebäude gelangte.

Im dritten Fall, der sich zwischen Dienstag, 10.06.2025, 14:00 Uhr, und Mittwoch, 11.06.2025, 15:15 Uhr, an einer Schule in der Stresemannstraße ereignete, brach ein Unbekannter in das Sekretariat und das Schulleiterzimmer ein. Der Täter hebelte wohl zunächst das Fenster zum Sekretariat auf, durchsuchte die Räumlichkeiten und verschaffte sich anschließend über ein weiteres aufgehebeltes Fenster Zugang zum Schulleiterzimmer. Dort entwendete er einen Tresor mit Bargeld und Bankunterlagen. Die Spurensicherung wurde durchgeführt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den drei Einbrüchen besteht. Zeugen, die im Zeitraum vom 10.06.2025 bis 11.06.2025 im Bereich Stockerhutweg, Adalbert-Lindner-Straße oder Stresemannstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben – etwa verdächtige Personen oder Fahrzeuge – werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.