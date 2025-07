EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. Am Dienstagabend brach in der Canterstraße ein Feuer aus. Bei den anschließenden Aufräumarbeiten entdeckten Einsatzkräfte eine tote Person.

Gegen 18 Uhr geriet eine Scheune in Ebersdorf bei Coburg in Brand. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr kam es zu einem Vollbrand. Die Löscharbeiten und die Bekämpfung der Glutnester dauerten mehrere Stunden an. Während der Brandbekämpfung wurde bekannt, dass ein 59-jähriger Anwohner vermisst wird.

Gegen 3.40 Uhr fanden Einsatzkräfte an der Brandstelle eine tote Person. Die Identität ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Erste Pressemeldung