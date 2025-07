EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. Am Dienstagabend gerieten mehrere Scheunen in Brand. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen.

Gegen 18 Uhr ging die Mitteilung über einen Brand und eine dunkle Rauchsäule in der Canterstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Coburg breitete sich das Feuer von einer Scheune auf mindestens zwei weitere landwirtschaftlich genutzte Gebäude aus. Durch die in Vollbrand stehenden Scheunen, entstand auch an den umliegenden Wohngebäuden Brandschäden. Rund 70 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks waren vor Ort. Es gelang ihnen, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser zu verhindern. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Fünf Feuerwehrleute mussten aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro.