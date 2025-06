EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Am Dienstagabend (24.06.2025) wurden Einsatzkräfte zu einer verletzten Person gerufen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau.

Gegen 21.00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Vilshofen zu einer verletzten Person gerufen und öffneten zusammen mit Rettungskräften die Wohnung. Dort fanden sie einen 27-jährigen Mann leblos vor, wobei der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Passau eine Obduktion an. Diese wurde noch am Mittwoch durchgeführt und ergab, dass eine Stichverletzung am Oberkörper todesursächlich war. Die Entstehung der Verletzung, insbesondere auch, ob diese möglicherweise durch Selbstbeibringung entstanden ist, sowie die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 27.06.2025, 11.45 Uhr