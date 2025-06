EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Am Dienstagabend (24.06.2025) wurden Einsatzkräfte zu einer verletzten Person gerufen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau.

Gegen 21.00 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei durch die Integrierte Leitstelle über eine verletzte Person in einer Wohnung in Eging am See informiert. Die Mitteilerin und Freundin des Mannes konnte aufgrund der geschlossenen Wohnungstür die Wohnung nicht mehr betreten. Beamte der Polizeiinspektion Vilshofen öffneten zusammen mit Rettungskräften die Wohnung und fanden einen 27-jährigen Mann leblos vor. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Die Todesursache ist derzeit unklar, zur Klärung dieser ordnete die die Staatsanwaltschaft Passau eine Obduktion des Opfers an, die voraussichtlich noch heute stattfinden wird.

