957. Einbruch in eine Gaststätte – Großhadern

In der Zeit von Mittwoch, 11.06.2025, gegen 23:30 Uhr, bis Mittwoch, 18.06.2025, gegen 17:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über den Hintereingang in eine Gaststätte ein.

Dort entwendeten sie unter anderem einen Tresor aus einem Büroraum und einen Geldbeutel mit Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags. Im Anschluss flüchteten der oder die bislang unbekannten Täter unter Mitnahme der Tatbeute aus der Gaststätte in unbekannte Richtung.

Nachdem ein Verantwortlicher den Einbruch bemerkte, wurde die Polizei verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludwig-Hunger-Straße, Großhaderner Straße, Gräfelfinger Straße (Großhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

958. Versuchter Einbruch in eine Doppelhaushälfte – Grünwald

Am Donnerstag, 19.06.2025, gegen 06:55 Uhr, hörte eine über 80-Jährige Geräusche an ihrem Schlafzimmerfenster. Als sie nachsah, woher die Geräusche kamen, bemerkte sie zwei bislang unbekannte Täter, welche sich am Schlafzimmerfenster zu schaffen machten.

Als diese die über 80-Jährige bemerkten flüchteten sie umgehend vom Grundstück. Die über 80-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine neuen Erkenntnisse zu den Tätern. Vor Ort wurden außerdem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 53.

Einer der beiden Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 1,65-1,70 m groß, ca. 40 Jahre alt, evtl. dunkler Oberlippenbart, beige/braunes T-Shirt, hellbeiger/grauer Schlapphut

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Spitzingweg, Stöcklkreuzweg, Breitensteinstraße, Taubensteinstraße, Rotwandstraße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

959. Sturz aus großer Höhe; eine Person verstorben – Aschheim

-siehe Medieninformation vom 17.06.2025, Nr. 934

Wie bereits berichtet stürzte am Samstag, 14.06.2025, gegen 01:00 Uhr, ein 20-jähriger US-amerikanischer Tourist durch die Glaskuppel eines Vordachs in eine Hotellobby. Hierdurch wurde er schwer verletzt.

Am Donnerstagvormittag, 19.06.2025, ist der 20-Jährige an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

960. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Obersendling

Am Mittwoch, 18.06.2025, gegen 06:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 darüber informiert, dass sich eine männliche Person unberechtigt im Eingangsbereich eines behördlichen Gebäudes aufhält.

An der Örtlichkeit konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen 35-Jährigen mit kongolesischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen. Bei der Aufforderung das Gelände zu verlassen verhielt sich der 35-Jährige unkooperativ und zunehmend aggressiv. Im weiteren Verlauf griff er die Polizeibeamten körperlich an und bespuckte sie. Im Rahmen der anschließenden Fesselung leistete er erheblichen Widerstand. Letztendlich konnte er erst mit Unterstützung weiterer Polizeibeamter gefesselt und festgenommen werden. Hierbei musste unmittelbarer Zwang angewendet werden.

Bei der Widerstandshandlung wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter verletzt. Sie mussten beide ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Polizeibeamte war nicht mehr dienstfähig.

Der 35-Jährige verblieb unverletzt.

Er wurde in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 35-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte werden vom Kommissariat 26 geführt.

961. Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 87-Jährigen - Westend

Seit Donnerstag, 19.06.2025, gegen 17:00 Uhr wird ein 87-Jähriger aus einem Pflegeheim im Westend in München vermisst. Der 87-Jährige leidet an einer Krankheit und ist aufgrund dessen zeitlich und örtlich nicht orientiert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Sämtliche bislang durchgeführten Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der Aufenthaltsort des Vermissten ist nach wie vor unbekannt.

Personenbeschreibung:

87 Jahre alt, ca. 180cm groß, schlanke Figur, kurze schüttere grau Haare.

Bekleidet mit einem gelben T-Shirt und blauer Jeans.

Ein Bild des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/086832/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 14 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel.: 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.