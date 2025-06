931. Festnahme von vier Tatverdächtigen nach Handel mit Betäubungsmittel – Milbertshofen

Am Montag, 09.06.2025, gegen 17:00 Uhr, meldete ein Anwohner dem Polizeinotruf 110 für ihn verdächtige Personen, die sich wiederholt an einem stillgelegten Pkw in einer Tiefgarage in Milbertshofen aufhielten.

Durch zivile Einsatzkräfte der Münchner Polizei wurde daraufhin die Situation, insbesondere das Fahrzeug überprüft. Im Nahbereich des Fahrzeugs konnte starker Marihuanageruch sowie augenscheinlich eine größere Menge Marihuana im Fahrzeug erkannt werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Pkw einem 22-Jährigen mit Wohnsitz in München zugeordnet werden. Durch die Staatsanwaltschaft München I wurden Durchsuchungsbeschlüsse für den Pkw sowie die Wohnung des 22-Jährigen erlassen.

Im Fahrzeug konnte daraufhin über ein Kilogramm Marihuana festgestellt werden. Das Marihuana sowie der Pkw wurden beschlagnahmt

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen wurden über zehn Kilogramm Marihuana, fast ein Kilogramm Kokain, mehrere Flaschen eines mutmaßlichen Codeingemischs, mehrere tausend Euro Bargeld sowie ein Messer aufgefunden und beschlagnahmt.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf weitere mögliche Tatverdächtige. Infolgedessen konnten noch am selben Tag drei weitere Personen vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um zwei 21-Jährige und einen 24-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in München).

Auch hier wurden durch die Staatsanwaltschaft München I Durchsuchungsbeschlüsse für die jeweilige Wohnungen der drei Tatverdächtigen erlassen. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten insgesamt mehrere zehntausend Euro Bargeld sowie eine geringe Menge Marihuana beschlagnahmt werden.

Gegen die insgesamt vier Tatverdächtigen wird unter anderem wegen des illegalen Handels in nicht geringer Menge mit Kokain sowie dem bewaffneten Handel mit Cannabis ermittelt.

Drei der Tatverdächtigen wurden dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 22-Jährige wurde nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.

Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalfachdezernat 8 dauern an.

932. Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss; ein Kind verletzt – Pasing

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 20:50 Uhr, befand sich ein 4-jähriges Kind mit Wohnsitz in München mit seinen Eltern an der Würm im Pasinger Stadtpark.

Zur gleichen Zeit befanden sich eine 59-Jährige und ein 46-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, ebenfalls im Stadtpark. Sie gingen mit ihren beiden Hunden spazieren. Aus bislang unbekannten Gründen griff einer der beiden Hunde das 4-jährige Kind an und biss diesem ins Gesicht.

Durch Zeugen wurde daraufhin über den Notruf die Polizei und der Rettungsdienst verständigt. Das Kind wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die 59-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Das Kreisverwaltungsreferat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

933. Festnahme eines Tatverdächtigen nach vorangegangenem Raub – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 12.06.2025, gegen 07:35 Uhr, befand sich ein 41-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf der Goethestraße in München. Dort wurde er von einem zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter angesprochen. Er forderte den 41-Jährigen dazu auf, ihm Geld auszuhändigen. Der 41-Jährige weigerte sich, woraufhin der unbekannte Täter ihn schlug, den am Boden liegenden 41-Jährigen durchsuchte und ihm anschließend Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages entwendete. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Hauptbahnhof.

Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten daraufhin über den Notruf 110 die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen brachte keinen Hinweis auf den Täter.

Der 41-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, verzichtete allerdings vor Ort auf eine rettungsdienstliche Behandlung.

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 23:25 Uhr, konnten zivile Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt ebenfalls in der Goethestraße einen Tatverdächtigen feststellen. Bei ihm handelt es sich um einen 41-jährigen sierra-leonischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigung der Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München übergeben. Zwischenzeitlich erging gegen ihn ein Haftbefehl.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

934. Sturz aus großer Höhe; eine Person verletzt – Aschheim

Am Samstag, 14.06.2025, gegen 01:00 Uhr, stieg ein 20-Jähriger mit amerikanischer Staatsangehörigkeit, der sich als Teilnehmer einer Musikgruppe aus den USA in verschiedenen Ländern Europas aufgehalten hatte, zum Rauchen aus dem Fenster seines Hotelzimmers auf ein Vordach. Hier hatte er sich offensichtlich auf eine dort eingelassene Glaskuppel abgesetzt.

Das Plexiglas gab aufgrund der Gewichtsbelastung nach, brach und der 20-Jährige fiel ca. vier Meter tief auf den steinernen Boden der Hotellobby. Dort blieb er bewusstlos liegen. Zeugen des Vorfalls setzten daraufhin den Notruf ab, woraufhin kurze Zeit später die Feuerwehr und mehrere Polizeieinsatzkräfte am Unfallort eintrafen.

Der 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für mehrere Personen, die das Unglück von der Hotellobby aus mitbekamen, wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hierbei ergaben sich nach aktuellem Stand keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache übernommen.

935. Einbruch in eine Bildungseinrichtung – Neubiberg

Am Dienstag, 17.06.2025, gegen 01:00 Uhr, erhielt die Feuerwehr eine Störungsmeldung einer Brandmeldeanlage, woraufhin der Verantwortliche für die Bildungseinrichtung telefonisch kontaktiert wurde. Als dieser sich anschließend zur Bildungseinrichtung begab, konnte er dort mehrere Türen feststellen, die gewaltsam geöffnet wurden. Außerdem wurde aus einem Büroraum ein Tresor entwendet. Die unbekannten Täter hatten sich zwischenzeitlich unerkannt vom Tatort entfernt.

Nachdem die Feuerwehr den Polizeinotruf über den Einbruch informiert hatte, wurden mehrere Streifen zur Tatörtlichkeit geschickt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rathausplatz, Lindenallee und Hauptstraße (Neubiberg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

936. Versuchter Einbruch in Bibliothek – Ramersdorf-Perlach

In der Zeit von Samstag, 14.06.2025, 09:00 Uhr, bis Montag, 16.06.2025, 08:45 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bibliothek einzudringen. Hierfür wurde mit einem unbekannten Hilfsmittel das Zylinderschloss der Brandschutztür entfernt. Augenscheinlich gelangten die Täter dennoch nicht in das Innere der Bibliothek.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entfernten sie sich ohne Tatbeute. Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zornedinger Straße, Führichstraße, Maria-Lehner-Straße und Ayinger Straße (Ramersdorf-Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

937. Traktor kippt bei Kurvenfahrt um; eine Person verletzt – Straßlach-Dingharting

Am Montag, 16.06.2025, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug die Straße „Vorderfeld“ in Richtung Deininger Weiher.

An der Einmündung zur Gleißentalstraße bog er nach rechts in diese ab. Beim Abbiegen geriet er auf die linke Fahrbahnseite, lenkte gegen, wodurch sein Fahrzeug ins Schlingern geriet und auf die rechte Seite umkippte.

Der 35-Jährige wurde hierbei verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrzeug wurde durch den Unfall schwer beschädigt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die hinzugezogene Feuerwehr gebunden. Durch den Unfall wurden andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet.

Die Gleißentalstraße zwischen Deininger Weiher und Vorderfeld musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam zu verhältnismäßig erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

938. Politisch motivierte Schmierschriften – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Im Zeitraum von Freitag, 30.05.2025, bis Freitag, 13.06.2025, 14:00 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter an der Fassade einer Scheune mehrere politische Schmierschriften an, welche u.a. im Kontext mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft stehen.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Schmierschriften wurden bereits unkenntlich gemacht.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Jäger-Schöttl-Straße, Am Mitterfeld und Altlaufstraße (Höhenkirchen-Siegertsbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

939. Politisch motivierte Schmierschriften – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Zwischen Donnerstag, 12.06.2025, 12:00 Uhr, und Freitag, 13.06.2025, 14:00 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter an der Fassade eines Mülltonnenhäuschens politische Schmierschriften an. Hierbei entstand Sachschaden.

Die Schmierschriften wurden bereits unkenntlich gemacht.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Esterwagnerstraße, Rosenheimer Straße und Amselstraße (Höhenkirchen-Siegertsbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.