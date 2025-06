917. Politisch motivierte Schmierschriften – Laim

Zwischen Dienstag, 10.06.2025, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 11.06.2025, 11:15 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter an einem Kinderspielplatz zahlreiche Schmierschriften, u.a. mit Bezug zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, an. Beschmiert wurden Spielgeräte, Mülleimer und Sitzgelegenheiten. Die Schmierschriften wurden bereits unkenntlich gemacht.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen aufgenommen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Sachbeschädigung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Agricolastraße, Stöberlstraße, und Perhamerstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

918. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Planegg

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 10:15 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kawasaki Kraftrad auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung der Pasinger Straße. Er wollte an der Kreuzung zur Kettelerstraße diese geradeaus überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 20-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau mit einem Dacia Pkw auf der Kettelerstraße in Richtung Münchner Straße und wollte die Richard-Wagner-Straße ebenfalls geradeaus überqueren.

Die Vorfahrt an der genannten Kreuzung ist durch die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ geregelt.

Der 18-Jährige kollidierte mit dem von rechts kommenden Pkw der 20-Jährigen und stürzte zu Boden. Hierbei wurde der 18-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sowohl das Kraftrad als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, vor allem zu einem eventuell am Verkehrsunfall beteiligten weißen VW Pkw, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

919. Linienbus touchiert Radfahrerin und flüchtet; eine Person verletzt – Schwabing

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 16:15 Uhr, fuhr eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Hohenzollernstraße in Richtung Leopoldstraße. Als der Radweg endete fuhr die 25-Jährige auf der Fahrbahn weiter.

Zur gleichen Zeit fuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus mit Anhänger ebenfalls auf der Hohenzollernstraße in selbige Fahrtrichtung. Als der Busfahrer die 25-Jährige auf Höhe der Tengstraße überholte, touchierte er die 25-Jährige mit dem Anhänger des Linienbusses.

Die 25-Jährige wurde dadurch gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw gedrückt und fiel anschließend zu Boden. Sie wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Busfahrer entfernte sich vorerst von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch eine sofortige Kontaktaufnahme mit dem Busunternehmen konnte er nach kurzer Zeit ermittelt werden, um die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Am Fahrrad, dem geparkten Pkw und dem Linienbus entstand jeweils ein geringer Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

920. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 85-Jährigen –Schwabing-Freimann

-siehe Medieninformation vom 14.06.2025, Nr. 916

Wie bereits berichtet, wurde seit Freitag, 13.06.2025, gegen 17:00 Uhr, eine 85-Jährige aus einem Pflegeheim in Schwabing-Freimann vermisst.

Am Samstag, 14.06.2025, gegen 18:45 Uhr, konnte die Seniorin durch eine Polizeistreife wohlbehalten in Schwabing-Freimann angetroffen werden. Sie wurde in das Pflegeheim zurückgebracht und dem dortigen Pflegepersonal übergeben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.